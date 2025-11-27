快訊

四川挖到「大寶貝」 價值估算逾3344億

北市萬華傳統市場起火！延燒隔壁幼兒園 救出7旬翁急送醫

西非幾內亞比索政變 軍方任命1軍事將領當臨時總統

中央社／ 拉哥斯27日綜合外電報導
幾內亞比索軍事將領恩泰姆（Horta N'Tam）在軍事總部舉行的宣誓典禮中獲任命為臨時總統。法新社
幾內亞比索軍事將領恩泰姆（Horta N'Tam）在軍事總部舉行的宣誓典禮中獲任命為臨時總統。法新社

西非區域組織西非經濟共同體（ECOWAS）今天嚴正譴責幾內亞比索發生的軍事接管行動，要求立刻釋放總統恩巴羅和其他被拘留的官員。該國軍方同日任命一名將領接任臨時總統。

法新社報導，ECOWAS發布聲明說，西非經濟共同體主席比歐（Julius Maada Bio）「嚴正譴責」這場政變，指事發當時幾內亞比索正在等待總統大選結果出爐。他強調此舉對該國憲政秩序造成「嚴重破壞」，更對區域穩定構成威脅。

幾內亞比索軍方昨天宣布「全面掌控」國家且逮捕總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）後，今天任命一名將領接任國家新領導人，任期維持一年。該國原訂今天公布大選初選結果。

幾內亞比索軍事將領恩泰姆（Horta N'Tam）在軍事總部舉行的宣誓典禮中獲任命為臨時總統，他在典禮後表示「我剛剛宣誓接掌最高指揮權」。法新社記者觀察發現，有數以十計全副武裝的軍人戍守典禮現場。

軍方昨天透過電視轉播發表聲明指出，他們已推翻恩巴羅。

該國首都比索（Bissau）許多地區安靜無聲，街上可以看到軍人巡邏，即使宵禁解除後居民大多待在家，商店和銀行都已關門。

軍方封閉該國陸海空邊境後，今天重新開放邊境。軍方將領曼沙利（Lansana Mansali）告訴法新社：「所有邊境現已開放。」

軍事 西非 軍人

延伸閱讀

實力才能換取和平？賴總統「2027武統台灣」惹議 學者搖頭嘆失言

軍購跳票 賴總統開口1.25兆國防預算…立委批：這數字成國庫提款密碼

【重磅快評】君無戲言變小編修文 萊爾校長的信賴危機

明年提前啟動長照3.0 賴總統：達成健康老化、在地安老、安寧善終願景

相關新聞

孟加拉前總理哈希納涉貪逃亡印度 今遭判21年徒刑

孟加拉法院今天以貪腐罪名，判處目前逃亡印度的前總理哈希納（Sheikh Hasina）21年徒刑

莫迪12月將會普亭 印度預料提增購俄製S-400飛彈

印度總理莫迪（Narendra Modi）將和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）進行峰會，印方預料將會向俄國提...

波蘭向瑞典軍購潛艦 瑞典防長：兩國關係歷史性一天

瑞典總理克里斯特森26日表示，波蘭選擇瑞典作為其未來潛艦計畫的夥伴，並將向瑞典購買3艘A26型潛艦。對此，瑞典國防部長約...

西非幾內亞比索政變 軍方任命1軍事將領當臨時總統

西非區域組織西非經濟共同體（ECOWAS）今天嚴正譴責幾內亞比索發生的軍事接管行動，要求立刻釋放總統恩巴羅和其他被拘留的...

面對俄國威脅…馬克宏宣布法國明年夏天恢復志願役 先招募3千名志願者

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，法國將自明年夏天起推行為期10個月的志願軍事役，以因應他所稱來自俄羅斯日益嚴峻的威...

擺脫日本眾議院少數困境 改革會3議員將加入執政派系

相關人士今天透露，日本眾議院派系「改革會」的3名眾議員將加入自民黨與日本維新會的執政聯盟派系，最快明天公布。這將使執政聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。