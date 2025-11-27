面對俄國威脅…馬克宏宣布法國明年夏天恢復志願役 先招募3千名志願者

快訊

中央社／ 法國瓦爾斯阿列爾和里塞27日綜合外電報導
法國總統馬克宏在法國阿爾卑斯山瓦爾塞斯軍事基地向軍隊發表講話，宣布成立新的國家兵役制度。美聯社
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，法國將自明年夏天起推行為期10個月的志願軍事役，以因應他所稱來自俄羅斯日益嚴峻的威脅。

法新社報導，這項宣布是在俄羅斯對烏克蘭展開全面入侵超過3年半之際提出。馬克宏與其他法國官員曾警告，莫斯科有可能不會在烏克蘭邊界止步。

馬克宏在法國東南部瓦爾斯阿列爾和里塞（Varces-Allieres-et-Risset）向部隊發表演說時表示：「一項新的國家兵役將於明年夏天開始逐步實施。」距離法國廢除徵兵制已經將近30年。

他指出，志願者大多為18至19歲青年，且將「僅部署在國內」。

馬克宏補充說：「如遇重大危機，國會可授權徵召不僅限於志願者的人員，服役將成為強制性。」

「但除了這種特殊情況外，這項國民服役是以志願原則招募，並根據國軍需求遴選人員。」

他指出，這項構想受到包括挪威在內的歐洲國家啟發。

馬克宏表示：「在所有歐洲盟邦都針對共同威脅積極作為之際，法國不可能置身事外。」

他補充，這項計畫明年夏天將先招募3000名志願者，並逐步增加，預計在2030年達到1萬人，2035年增至5萬名青年入伍。

