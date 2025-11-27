面對俄國威脅…馬克宏宣布法國明年夏天恢復志願役 先招募3千名志願者
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，法國將自明年夏天起推行為期10個月的志願軍事役，以因應他所稱來自俄羅斯日益嚴峻的威脅。
法新社報導，這項宣布是在俄羅斯對烏克蘭展開全面入侵超過3年半之際提出。馬克宏與其他法國官員曾警告，莫斯科有可能不會在烏克蘭邊界止步。
馬克宏在法國東南部瓦爾斯阿列爾和里塞（Varces-Allieres-et-Risset）向部隊發表演說時表示：「一項新的國家兵役將於明年夏天開始逐步實施。」距離法國廢除徵兵制已經將近30年。
他指出，志願者大多為18至19歲青年，且將「僅部署在國內」。
馬克宏補充說：「如遇重大危機，國會可授權徵召不僅限於志願者的人員，服役將成為強制性。」
「但除了這種特殊情況外，這項國民服役是以志願原則招募，並根據國軍需求遴選人員。」
他指出，這項構想受到包括挪威在內的歐洲國家啟發。
馬克宏表示：「在所有歐洲盟邦都針對共同威脅積極作為之際，法國不可能置身事外。」
他補充，這項計畫明年夏天將先招募3000名志願者，並逐步增加，預計在2030年達到1萬人，2035年增至5萬名青年入伍。
