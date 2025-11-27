擺脫日本眾議院少數困境 改革會3議員將加入執政派系

快訊

中央社／ 東京27日專電
相關人士透露，日本眾議院派系「改革會」的3名眾議員將加入自民黨與日本維新會的執政聯盟派系，最快明天公布。圖為26日，日本首相高市早苗（中左）在東京國會大廈聽取立憲民主黨總裁野田佳彥（中右）的提問。歐新社資料照

相關人士今天透露，日本眾議院派系「改革會」的3名眾議員將加入自民黨日本維新會執政聯盟派系，最快明天公布。這將使執政聯盟派系在眾議院的勢力從230席增至233席，突破總席次465席過半門檻，更有利於國會運作。

共同社、日本經濟新聞報導，以自民黨為中心的執政團隊在去年10月眾議院選舉結束後，成為少數執政黨，預算案或法案都必須仰賴在野黨合作。然而，執政聯盟派系在眾院的勢力過半後，未來將可以單獨通過表決。

「改革會」由原屬日本維新會的眾議員齊木武志、守島正、阿部弘樹於今年9月申請成立。3人的立場是不排斥與其他派系合作，今年10月的首相指名選舉時，曾應自民黨的要求投票給高市早苗，對於高市成為首相出了一分力。

相關人士透露，為了在眾院通過預算案及法案，執政聯盟向3人接觸並勸說加入派系，隨著3人加入，執政聯盟派系將達到233席，達成過半。

參議院方面，總席次為248席，目前自民黨與維新會合計有119席，距離過半差6席。

