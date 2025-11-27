快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

捷克組閣談判…原外長候選人改派環境部 總統仍有異議「不應當內閣成員」

中央社／ 布拉格27日專電
捷克即將成立新政府，汽車黨（Motoristé）名譽主席圖雷克（Filip Turek）原被提名出任外交部長，引發爭議，如今被改為提名出任環境部長。圖為汽車黨成員圖雷克。歐新社資料照
捷克即將成立新政府，汽車黨（Motoristé）名譽主席圖雷克（Filip Turek）原被提名出任外交部長，引發爭議，如今被改為提名出任環境部長。圖為汽車黨成員圖雷克。歐新社資料照

捷克即將成立新政府，汽車黨（Motoristé）名譽主席圖雷克（Filip Turek）原被提名出任外交部長，引發爭議，如今被改為提名出任環境部長。然而，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）對於圖雷克入閣仍持異議。

捷克國會大選10月初落幕，新政府將由「不滿公民行動黨」（ANO）、「自由及直接民主黨」（SPD）與「汽車黨」三黨組成。

據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，即將成為總理的不滿公民行動黨主席巴比斯（Andrej Babiš）昨天與帕維爾會面後表示：「總統認為圖雷克不應成為內閣成員。」捷克總統辦公室表示，帕維爾再次強調他對圖雷克成為內閣成員持保留意見。

汽車黨原提名圖雷克出任外交部長，如今調整為提名他出任環境部長。而外交部長的職位，則改提名汽車黨主席馬欽卡（Petr Macinka）擔任。

巴比斯認為這是汽車黨的讓步，圖雷克本應獲得機會，但他尊重總統的意見。總統將從28日起與「不滿公民行動黨」、「自由及直接民主黨」與「汽車黨」的部長候選人進行非正式磋商。

圖雷克因先前社群平台上具爭議、帶有種族歧視與恐同性質的發言遭到批評。圖雷克已為其中部分言論道歉，也否認部分貼文為自己所寫。此外，馬欽卡先前將被提名出任環境部長的構想，也引發環保團體反對。

馬欽卡26日稱，此職務交換本是為讓組閣順利推進的善意舉動。然而帕維爾仍重申對圖雷克入閣的保留，巴比斯認為，總統反對的原因是因法律問題。馬欽卡回應，汽車黨不知任何法律障礙，因此要求與總統商談。

反對人士指出，圖雷克過往的偏激言論使他不適任任何部長職位。海盜黨主席賀瑞普（Zdeněk Hřib）表示，圖雷克與馬欽卡皆缺乏擔任外交與環境部長的能力，並強調國際間不會與極端主義者合作，尤其在環境政策談判。

查理大學社科院政治學者米哈爾（Aleš Michal）則分析，將圖雷克由外交部改派至環境部，既是汽車黨的讓步，也是巴比斯本人的妥協。從巴比斯與帕維爾會面後的說法可看出，未來總理不願與總統就圖雷克問題產生衝突，而會試圖與馬欽卡尋求解決方式。

米哈爾評論：「首先，這是巴比斯向總統的退讓。也可能視為圖雷克的退讓策略，甚至他的提名可能會從任何政府職位中撤回。」他認為巴比斯不願與總統爭辯圖雷克的任命。

捷克布拉格生命科學大學政治學者什柯尼克（Milan Školník）則指出，派任圖雷克轉任國內部門可減少形象衝擊，但總統態度仍強硬。若汽車黨或總統拒絕退讓，將可能拖延新政府的任命程序。

外交部 捷克

延伸閱讀

軍購跳票 賴總統開口1.25兆國防預算…立委批：這數字成國庫提款密碼

【重磅快評】君無戲言變小編修文 萊爾校長的信賴危機

明年提前啟動長照3.0 賴總統：達成健康老化、在地安老、安寧善終願景

宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人

相關新聞

川普恐賣台？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：他會為與陸交易不擇手段

美國總統川普第一任期國安顧問波頓（John Bolton）近日接受經濟學人專欄作家任大偉（David Rennie）專訪...

路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊

路透27日獨家報導，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，紐國海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」...

擺脫日本眾議院少數困境 改革會3議員將加入執政派系

相關人士今天透露，日本眾議院派系「改革會」的3名眾議員將加入自民黨與日本維新會的執政聯盟派系，最快明天公布。這將使執政聯...

捷克組閣談判…原外長候選人改派環境部 總統仍有異議「不應當內閣成員」

捷克即將成立新政府，汽車黨（Motoristé）名譽主席圖雷克（FilipTurek）原被提名出任外交部長，引發爭議，如...

國際刑警組織大會摩洛哥登場 法資深警官當選新主席

國際刑警組織（INTERPOL）今天在摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）召開大會，法國資深警官菲力普（Lucas Ph...

就任以來海外首訪！良十四世抵安卡拉 將會晤土耳其總統

羅馬天主教教宗良十四世展開就任以來在義大利以外的海外首訪，今天抵達第一站土耳其進行為期4天行程。他將與總統厄多安會談，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。