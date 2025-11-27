聽新聞
0:00 / 0:00
就任以來海外首訪！良十四世抵安卡拉 將會晤土耳其總統
羅馬天主教教宗良十四世展開就任以來在義大利以外的海外首訪，今天抵達第一站土耳其進行為期4天行程。他將與總統厄多安會談，並會晤基督教領袖。
法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）這趟牧靈訪問行程還包括下一站黎巴嫩。第一位美國籍教宗的他於中午過後抵達土耳其首都安卡拉。
他在專機上對隨行記者表示：「我一直非常期待這趟旅程，這對基督徒具有重大意義，同時也向全世界傳遞重要訊息。」教宗形容這是一個「歷史性時刻」。
在向現代土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）陵寢致敬後，良十四世將與被視為這個衝突不斷區域和平工作關鍵推手的厄多安（Recep Tayyip Erdogan）進行會晤。
之後，他將向政府官員、民間團體和外交使節發表談話，接著於傍晚前往伊斯坦堡。
良十四世首度海外出訪受到全球媒體高度關注，隨行記者超過80人。
自從5月獲選成為全球14億天主教徒的領袖以來，這位教宗展現出善於應對媒體的能力，每週都會和記者對話。
為展現希望觸及更多受眾的決心，良十四世此行所有演說都將以母語英語發表，而非他過去慣用的義大利語。
他在土耳其的首場演說預料將聚焦於與伊斯蘭教的對話。土耳其8600萬人口大多為遜尼派穆斯林，基督徒僅占0.1%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言