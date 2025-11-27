快訊

就任以來海外首訪！良十四世抵安卡拉 將會晤土耳其總統

中央社／ 安卡拉27日綜合外電報導
圖為27日，教宗良十四世在土耳其安卡拉總統府與土耳其總統厄多安會面，這是教宗首次進行使徒訪問。路透社
圖為27日，教宗良十四世在土耳其安卡拉總統府與土耳其總統厄多安會面，這是教宗首次進行使徒訪問。路透社

羅馬天主教教宗良十四世展開就任以來在義大利以外的海外首訪，今天抵達第一站土耳其進行為期4天行程。他將與總統厄多安會談，並會晤基督教領袖。

法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）這趟牧靈訪問行程還包括下一站黎巴嫩。第一位美國籍教宗的他於中午過後抵達土耳其首都安卡拉。

他在專機上對隨行記者表示：「我一直非常期待這趟旅程，這對基督徒具有重大意義，同時也向全世界傳遞重要訊息。」教宗形容這是一個「歷史性時刻」。

在向現代土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）陵寢致敬後，良十四世將與被視為這個衝突不斷區域和平工作關鍵推手的厄多安（Recep Tayyip Erdogan）進行會晤。

之後，他將向政府官員、民間團體和外交使節發表談話，接著於傍晚前往伊斯坦堡。

良十四世首度海外出訪受到全球媒體高度關注，隨行記者超過80人。

自從5月獲選成為全球14億天主教徒的領袖以來，這位教宗展現出善於應對媒體的能力，每週都會和記者對話。

為展現希望觸及更多受眾的決心，良十四世此行所有演說都將以母語英語發表，而非他過去慣用的義大利語。

他在土耳其的首場演說預料將聚焦於與伊斯蘭教的對話。土耳其8600萬人口大多為遜尼派穆斯林，基督徒僅占0.1%。

就任以來海外首訪！良十四世抵安卡拉 將會晤土耳其總統

羅馬天主教教宗良十四世展開就任以來在義大利以外的海外首訪，今天抵達第一站土耳其進行為期4天行程。他將與總統厄多安會談，並...

