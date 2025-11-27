快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸、日本交鋒 越南外交部：台海和平穩定至關重要 盼各方共同維護

中央社／ 河內27日專電
越南外交部發言人范秋姮今天在記者會回覆中央社針對台海安全議題提問時，仍提及一中原則，但更強調台海和平、穩定對區域與世界都至關重要，盼有關方共同維護和平，並促進合作發展。中央社
越南外交部發言人范秋姮今天在記者會回覆中央社針對台海安全議題提問時，仍提及一中原則，但更強調台海和平、穩定對區域與世界都至關重要，盼有關方共同維護和平，並促進合作發展。中央社

中國近日與日本台海安全議題立場而對峙。越南外交部今天在記者會上回覆中央社時表示，台灣海峽的和平、穩定與合作對區域乃至世界都至關重要，盼有關各方「都能為維護地區及世界的和平、穩定做出積極貢獻」。

今天越南外交部舉行例行記者會，由於近幾週越南、東南亞，乃至全球都因災害頻傳與地緣政治緊張局勢而充滿變動。出席的國內外記者人數更甚以往，中國官媒中央電視台（CCTV）也難得出現。

中央社在記者會上提問，「近日中國、日本因台海安全議題交鋒，美國總統川普也涉及其中，這說明台海對亞洲秩序來說是無可避免的議題。越南作為印太地區重要國家，對於台灣海峽和平、穩定的重要性，立場為何？」

越南外交部發言人范秋姮（Phạm Thu Hằng）回覆說道：「越南在這個議題上的立場明確且不變：基於一個中國原則，我們認為台灣海峽的和平、穩定與合作對區域乃至世界都是至關重要的。」

她接著表示，「越南希望有關各方，都能為維護地區及世界的和平、穩定，以及促進合作與發展作出積極貢獻」。

日前日本首相高市早苗在國會答詢表示「假設台灣有事的最壞情況，可能構成存亡危機事態」，導致北京大為光火，不僅限制中國人赴日旅遊，也禁止日本水產品進口，兩國緊張局勢升高。

美國總統川普24日與中國國家主席習近平通話過後，接著於25日與高市通話，顯示此事不僅已上升至最高層級，也關乎美、日同盟。

在記者會中，范秋姮也針對越南大洪災回覆國內記者提問，表示感謝外國友人與組織的慰問與救援，將與各方合作盡快援助災民重建。她同時也向香港新界大埔宏福苑大火死傷者及家人致意。

此外，也有記者詢問關於流亡泰國的越南難民恐遭遣返一事。泰國警方今年多次大規模逮捕越南籍人士，包括已通過聯合國認定的難民和庇護尋求者，引起國際關注。

范秋姮今天對此表示，「任何違法者都將依法遭到懲處」，指出泰國與越南政府正就遣返難民事宜「密切合作」。

越南 外交部 日本 台海 台灣海峽

延伸閱讀

中駐日使館：多名華人遭辱罵毆打 歧視類案件11月突出

黃國昌與高市早苗「桌子」合影 鍾佳濱：民眾黨不擅長合影真人

賴總統阻北京武統台灣方案 馬英九：形同宣布「準戰爭狀態」

日官員證實 川高熱線中確認要攜手平息中日緊張事態

相關新聞

川普恐賣台？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：他會為與陸交易不擇手段

美國總統川普第一任期國安顧問波頓（John Bolton）近日接受經濟學人專欄作家任大偉（David Rennie）專訪...

路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊

路透27日獨家報導，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，紐國海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」...

大陸、日本交鋒 越南外交部：台海和平穩定至關重要 盼各方共同維護

中國近日與日本因台海安全議題立場而對峙。越南外交部今天在記者會上回覆中央社時表示，台灣海峽的和平、穩定與合作對區域乃至世...

2022年克里米亞大橋爆炸 基輔認「為阻撓後勤補給」…俄判8人終身監禁

俄羅斯法院今天針對2022年克里米亞大橋（crimean bridge）爆炸事件，宣判8人終身監禁。這起爆炸造成大橋部分毀...

韓議員秋慶鎬涉妨礙解除戒嚴 國會通過逮捕同意案…同黨議員皆未投票

南韓國民力量議員秋慶鎬因涉嫌在去年12月3日妨礙解除戒嚴進行，遭特檢請求拘捕令，逮捕同意案今天在國會本會議中通過，預計將...

擬納入審查！外國人赴日就醫不付醫藥費 若欠1萬日圓以上恐被拒入境

日本為了強化因應外國遊客不付醫藥費的問題，擬把相關措施納入入境審查。若外國遊客在日本就醫後未支付醫藥費的金額達1萬日圓以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。