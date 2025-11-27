快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

2022年克里米亞大橋爆炸 基輔認「為阻撓後勤補給」…俄判8人終身監禁

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
2022年10月8日，克里米亞半島刻赤市，連接俄羅斯大陸和克里米亞半島的克里米亞大橋跨越刻赤海峽，冒出火焰和濃煙。美聯社
2022年10月8日，克里米亞半島刻赤市，連接俄羅斯大陸和克里米亞半島的克里米亞大橋跨越刻赤海峽，冒出火焰和濃煙。美聯社

俄羅斯法院今天針對2022年克里米亞大橋（crimean bridge）爆炸事件，宣判8人終身監禁。這起爆炸造成大橋部分毀損，俄、烏雙方均表示該攻擊由烏克蘭情報部門策劃。

法新社報導，2022年10月8日，這座橫跨克赤海峽（Kerch Strait）長達19公里的公路及鐵路大橋遭遇卡車炸彈攻擊，造成5人死亡。該事件發生於莫斯科對烏克蘭發動全面攻勢8個月後。

基輔事後承認發動攻擊，稱是為了阻撓莫斯科的後勤補給。

克里米亞半島於2014年被俄羅斯併吞，成為俄軍在烏克蘭南部作戰的重要補給路線。

俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）軍事法院在Telegram表示：「被告被判定有罪，處以終身監禁。」。

俄方表示，該次攻擊引發7節運油槽車著火，兩段公路橋面倒塌。

本案被告於軍事法庭閉門審理。

此大橋被烏俄雙方視為莫斯科2014年佔領克里米亞半島的重要象徵。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）曾於2018年親自主持啟用儀式，並駕駛卡車通過該橋。

儘管戰事頻繁，莫斯科始終聲稱大橋的通行安全，但該橋多次成為攻擊目標。

根據法院說法，這8人被控以有組織團體的方式執行「恐怖行動」，造成死亡，以及非法取得武器，其中兩人另被控走私爆裂物。

俄羅斯 莫斯科 克里米亞 爆炸 烏克蘭 基輔

延伸閱讀

俄羅斯：美國新版和平方案可談　但敏感議題未突破

「可輸送水電天然氣」陸國台辦籲：民進黨應支持廈金大橋建成

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網揭國旅敗筆關鍵：觀光好牌全砸爛

6旬男從東勢大橋墜落…釣魚民眾目睹報警 送醫急救中

相關新聞

川普恐賣台？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：他會為與陸交易不擇手段

美國總統川普第一任期國安顧問波頓（John Bolton）近日接受經濟學人專欄作家任大偉（David Rennie）專訪...

路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊

路透27日獨家報導，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，紐國海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」...

大陸、日本交鋒 越南外交部：台海和平穩定至關重要 盼各方共同維護

中國近日與日本因台海安全議題立場而對峙。越南外交部今天在記者會上回覆中央社時表示，台灣海峽的和平、穩定與合作對區域乃至世...

2022年克里米亞大橋爆炸 基輔認「為阻撓後勤補給」…俄判8人終身監禁

俄羅斯法院今天針對2022年克里米亞大橋（crimean bridge）爆炸事件，宣判8人終身監禁。這起爆炸造成大橋部分毀...

韓議員秋慶鎬涉妨礙解除戒嚴 國會通過逮捕同意案…同黨議員皆未投票

南韓國民力量議員秋慶鎬因涉嫌在去年12月3日妨礙解除戒嚴進行，遭特檢請求拘捕令，逮捕同意案今天在國會本會議中通過，預計將...

擬納入審查！外國人赴日就醫不付醫藥費 若欠1萬日圓以上恐被拒入境

日本為了強化因應外國遊客不付醫藥費的問題，擬把相關措施納入入境審查。若外國遊客在日本就醫後未支付醫藥費的金額達1萬日圓以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。