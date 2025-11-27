快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

韓議員秋慶鎬涉妨礙解除戒嚴 國會通過逮捕同意案…同黨議員皆未投票

中央社／ 首爾27日綜合外電報導
南韓國民力量議員秋慶鎬因涉嫌在去年12月3日妨礙解除戒嚴進行，遭特檢請求拘捕令，逮捕同意案今天在國會本會議中通過，預計將在下個月初進行拘捕前嫌疑人審問。示意圖。圖／AI生成
南韓國民力量議員秋慶鎬因涉嫌在去年12月3日妨礙解除戒嚴進行，遭特檢請求拘捕令，逮捕同意案今天在國會本會議中通過，預計將在下個月初進行拘捕前嫌疑人審問。示意圖。圖／AI生成

南韓國民力量議員秋慶鎬因涉嫌在去年12月3日妨礙解除戒嚴進行，遭特檢請求拘捕令，逮捕同意案今天在國會本會議中通過，預計將在下個月初進行拘捕前嫌疑人審問。

韓聯社今天報導，針對秋慶鎬的逮捕同意案，國會今天以無記名秘密投票方式進行表決，出席議員須為總議員過半數，且出席議員過半贊成才能通過。在場180名議員中有172票贊成、4票反對、2票棄權、2票無效，最終通過。

報導指出，包括秋慶鎬在內，國民力量全體議員都未參與投票，而是在議場外的大廳進行控訴集會；目前執政黨共同民主黨則由議員自由投票，結果共同民主黨與祖國革新黨等泛執政陣營多數議員皆投下贊成票。

逮捕同意案通過之後，秋慶鎬將在下個月初接受法院的拘捕前嫌疑人審問（拘捕實質審查）。

秋慶鎬在國會表決前發言表示，「我從未在戒嚴當日勸誘或引導我們黨的任何國會議員不參與戒嚴解除表決」。他也強調，「我敢斷言，這是一場意圖將國民力量塑造成違憲政黨、想斷掉黨命脈的政治操作」。

國民力量院內代表宋彥錫表示，「這只不過是一篇幻想小說，簡單來說特檢根本不是在偵查，而是在進行人格謀殺與操作，國民不會容忍」。

報導指出，秋慶鎬曾擔任過尹錫悅政府的首任經濟副總理兼企劃財政部長，還有當時執政黨國民力量的院內代表，是典型的「親尹」核心人物。

議員 投票 民主黨 尹錫悅 南韓

延伸閱讀

賴總統向黨內青年軍重申：台灣絕不屬於中國的一部分

再提財劃法覆議盼國會記取錯誤 卓揆：若政院版獲共識將詳列試算結果

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

民眾黨青年團拜會日本朝野政黨 黃國昌：國會比例代表制值得台灣借鏡

相關新聞

川普恐賣台？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：他會為與陸交易不擇手段

美國總統川普第一任期國安顧問波頓（John Bolton）近日接受經濟學人專欄作家任大偉（David Rennie）專訪...

路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊

路透27日獨家報導，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，紐國海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」...

韓議員秋慶鎬涉妨礙解除戒嚴 國會通過逮捕同意案…同黨議員皆未投票

南韓國民力量議員秋慶鎬因涉嫌在去年12月3日妨礙解除戒嚴進行，遭特檢請求拘捕令，逮捕同意案今天在國會本會議中通過，預計將...

擬納入審查！外國人赴日就醫不付醫藥費 若欠1萬日圓以上恐被拒入境

日本為了強化因應外國遊客不付醫藥費的問題，擬把相關措施納入入境審查。若外國遊客在日本就醫後未支付醫藥費的金額達1萬日圓以...

宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人

中美洲國家宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，美國總統川普今天表態支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉，還說兩人可以合作打擊毒...

為選舉大規模赦免？緬甸軍政府公布「赦免令」 遭西方斥為騙局

緬甸官媒今天報導，軍政府將赦免或撤銷8665人的指控，允許他們在即將登場的選舉中行使投票權。不過，多個西方國家及人權團體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。