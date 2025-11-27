快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

擬納入審查！外國人赴日就醫不付醫藥費 若欠1萬日圓以上恐被拒入境

中央社／ 東京27日綜合外電報導
機場示意圖。圖／AI生成
機場示意圖。圖／AI生成

日本為了強化因應外國遊客不付醫藥費的問題，擬把相關措施納入入境審查。若外國遊客在日本就醫後未支付醫藥費的金額達1萬日圓以上（約新台幣2000元），之後恐被拒絕入境。

「日本經濟新聞」26日報導，日本政府已經告知自民黨內部的外國人政策本部這項方針，並計劃明年度起加強上述入境審查。

部分外國遊客在日本生病時，到當地醫療院所就醫後沒支付醫療費用。

日本政府現行的做法是由厚生勞動省（相當於衛福部）蒐集每間醫療院所之中，未支付逾20萬日圓（約新台幣4萬1000元）醫療費用遊客的資訊。

而厚勞省會在系統登錄這些資訊，並跟出入國在留管理廳（類似移民署）共享這些資料。入管廳會依據這些資訊，採取相應措施，其中包含拒絕入境。

日本政府計劃把入境審查系統顯示未支付醫藥費的標準，從現行的逾20萬日圓，下調到逾1萬日圓（約新台幣2000元）。

而日本政府也在研擬要求外國遊客在進入日本前先投保。

此外，目前具有中長期居留資格的外國人進入日本時，不會被檢核是否沒付醫藥費。未來，這些人未支付醫藥費的資訊，從2027年度起也會被上述系統登錄，且在審查居留與入境時被參考。

未來，持有中長期居留證的外國人若遲繳醫藥費，日本當局可以拒絕延長居留時效，也能在當事人離開日本後欲返回日本時，不讓當事人入境。

入管廳與厚勞省也計劃協調共享在日外國人延遲繳稅與社會保險金的狀況。而數位廳預計會整合各部會的資訊，並把這些資料當作審查居留資格的參考。

日本政府已成立有關接收外國人的相關閣員會議。日相高市早苗已經指示於明年1月左右彙整相關基本方針，希望嚴加管制取得土地與非法居留者。

日本 外國人 高市早苗 海關

延伸閱讀

中駐日使館：多名華人遭辱罵毆打 歧視類案件11月突出

河南「東京大飯店」改名「開封歡迎您」 理由一看就懂

黃國昌與高市早苗「桌子」合影 鍾佳濱：民眾黨不擅長合影真人

賴總統阻北京武統台灣方案 馬英九：形同宣布「準戰爭狀態」

相關新聞

川普恐賣台？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：他會為與陸交易不擇手段

美國總統川普第一任期國安顧問波頓（John Bolton）近日接受經濟學人專欄作家任大偉（David Rennie）專訪...

路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊

路透27日獨家報導，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，紐國海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」...

韓議員秋慶鎬涉妨礙解除戒嚴 國會通過逮捕同意案…同黨議員皆未投票

南韓國民力量議員秋慶鎬因涉嫌在去年12月3日妨礙解除戒嚴進行，遭特檢請求拘捕令，逮捕同意案今天在國會本會議中通過，預計將...

擬納入審查！外國人赴日就醫不付醫藥費 若欠1萬日圓以上恐被拒入境

日本為了強化因應外國遊客不付醫藥費的問題，擬把相關措施納入入境審查。若外國遊客在日本就醫後未支付醫藥費的金額達1萬日圓以...

宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人

中美洲國家宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，美國總統川普今天表態支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉，還說兩人可以合作打擊毒...

為選舉大規模赦免？緬甸軍政府公布「赦免令」 遭西方斥為騙局

緬甸官媒今天報導，軍政府將赦免或撤銷8665人的指控，允許他們在即將登場的選舉中行使投票權。不過，多個西方國家及人權團體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。