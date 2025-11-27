擬納入審查！外國人赴日就醫不付醫藥費 若欠1萬日圓以上恐被拒入境

日本為了強化因應外國遊客不付醫藥費的問題，擬把相關措施納入入境審查。若外國遊客在日本就醫後未支付醫藥費的金額達1萬日圓以上（約新台幣2000元），之後恐被拒絕入境。

「日本經濟新聞」26日報導，日本政府已經告知自民黨內部的外國人政策本部這項方針，並計劃明年度起加強上述入境審查。

部分外國遊客在日本生病時，到當地醫療院所就醫後沒支付醫療費用。

日本政府現行的做法是由厚生勞動省（相當於衛福部）蒐集每間醫療院所之中，未支付逾20萬日圓（約新台幣4萬1000元）醫療費用遊客的資訊。

而厚勞省會在系統登錄這些資訊，並跟出入國在留管理廳（類似移民署）共享這些資料。入管廳會依據這些資訊，採取相應措施，其中包含拒絕入境。

日本政府計劃把入境審查系統顯示未支付醫藥費的標準，從現行的逾20萬日圓，下調到逾1萬日圓（約新台幣2000元）。

而日本政府也在研擬要求外國遊客在進入日本前先投保。

此外，目前具有中長期居留資格的外國人進入日本時，不會被檢核是否沒付醫藥費。未來，這些人未支付醫藥費的資訊，從2027年度起也會被上述系統登錄，且在審查居留與入境時被參考。

未來，持有中長期居留證的外國人若遲繳醫藥費，日本當局可以拒絕延長居留時效，也能在當事人離開日本後欲返回日本時，不讓當事人入境。

入管廳與厚勞省也計劃協調共享在日外國人延遲繳稅與社會保險金的狀況。而數位廳預計會整合各部會的資訊，並把這些資料當作審查居留資格的參考。

日本政府已成立有關接收外國人的相關閣員會議。日相高市早苗已經指示於明年1月左右彙整相關基本方針，希望嚴加管制取得土地與非法居留者。