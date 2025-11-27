川普恐賣台？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：他會為與陸交易不擇手段

美國總統川普第一任期國安顧問波頓（John Bolton）近日接受經濟學人專欄作家任大偉（David Rennie）專訪時警告，川普第一任期開始便一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易而出賣台灣。他並強調，外傳「台灣之所以沒成為交易籌碼，是因為北京給不出足夠回報」的說法其實不足以讓人安心，因為川普在決策時常以自身想像取代現實，即便犧牲台灣也可能宣稱自己取得勝利。

經濟學人日前專訪波頓並於22日刊出，後於26日在多個社群發表波頓談論川普對台灣印象的節錄影音。

波頓表示，川普從第一任期開始便將「與中國達成史上最大貿易協議」視為核心目標，且此一想法至今未變。他強調，川普對更廣泛的政治與軍事影響並無興趣，「他只在乎那筆交易」，也是他在對外政策上最堅定的執念。

任大偉則指出，若川普的優先順序是與北京敲定「又大又美的協議」，「地球上最應該感到不安的便是台灣」。任大偉說，台灣最大的恐懼，就是在川普追求大交易的過程中被出賣，這很合乎邏輯。如果用諷刺漫畫呈現，「大概是川普會為了黃豆而賣掉台灣」。

對此，波頓直言：「台灣人確實應該害怕。」波頓重提，川普第一任期曾以麥克筆筆尖比喻為台灣，並以整張堅毅桌比喻為中國。波頓認為，這反映川普對台灣價值的錯誤印象，也顯示他「若有必要，會把任何東西拿去交換」。

任大偉隨後提到，華府流傳一項說法認為，台灣之所以沒有成為交易籌碼，是因為北京不願開出足以讓川普宣稱「史上最驚人回報」的交換條件，因此「反而因中國給不出籌碼而暫時安全」。他詢問波頓，這種說法是否足以讓人安心。

波頓斷然否定。他認為，所謂「台灣因北京沒有足夠籌碼而暫時安全」的說法並不可信，因為川普傾向以自身想像、憑空捏造取代現實，所以即便在貿易談判中讓出台灣，也可能對外宣稱是勝利，「這就是問題所在」。