為選舉大規模赦免？緬甸軍政府公布「赦免令」 遭西方斥為騙局
緬甸官媒今天報導，軍政府將赦免或撤銷8665人的指控，允許他們在即將登場的選舉中行使投票權。不過，多個西方國家及人權團體已將這場選舉斥為「騙局」。
路透社報導，根據命令，曾依刑法第505A條被判刑的3085人將獲減刑。刑法第505A條把可能引發恐慌或散布虛假資訊的言論，定為犯罪行為。
另外5580名仍在逃的人士，其相關指控也被撤銷。
目前尚不清楚這波赦免中有多少人屬政治犯，以及他們何時會被釋放。
在赦免令正式公布前一天，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，這套措施是為了幫助所有合格選民在即將登場的選舉中「自由且公正地」投下選票。
自2021年軍方政變推翻由諾貝爾獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府以來，緬甸一直動盪不安。全國反政變示威行動，最終演變成與少數民族武裝力量結盟的武裝抵抗。
根據人權組織「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners）統計，自政變以來，已有超過3萬人因政治相關罪名遭拘禁。
軍政府計劃於12月與1月分階段舉行選舉。但由於許多反對黨被禁參選或自行抵制，多個西方國家及人權團體已將這場選舉斥為意在鞏固軍方統治的騙局。
