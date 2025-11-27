快訊

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部「找到人了」揭現況

川普背刺？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：極可能為與北京交易賣台

為選舉大規模赦免？緬甸軍政府公布「赦免令」 遭西方斥為騙局

中央社／ 仰光27日綜合外電報導
緬甸軍方宣布對3000多名政治犯實行特赦，並撤銷了對全國範圍內根據刑法第505(a)條被定罪的5580人的指控。圖為27日，一名警察在緬甸仰光茵盛監獄外巡邏。歐新社
緬甸軍方宣布對3000多名政治犯實行特赦，並撤銷了對全國範圍內根據刑法第505(a)條被定罪的5580人的指控。圖為27日，一名警察在緬甸仰光茵盛監獄外巡邏。歐新社

緬甸官媒今天報導，軍政府將赦免或撤銷8665人的指控，允許他們在即將登場的選舉中行使投票權。不過，多個西方國家及人權團體已將這場選舉斥為「騙局」。

路透社報導，根據命令，曾依刑法第505A條被判刑的3085人將獲減刑。刑法第505A條把可能引發恐慌或散布虛假資訊的言論，定為犯罪行為。

另外5580名仍在逃的人士，其相關指控也被撤銷。

目前尚不清楚這波赦免中有多少人屬政治犯，以及他們何時會被釋放。

在赦免令正式公布前一天，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，這套措施是為了幫助所有合格選民在即將登場的選舉中「自由且公正地」投下選票。

自2021年軍方政變推翻由諾貝爾獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府以來，緬甸一直動盪不安。全國反政變示威行動，最終演變成與少數民族武裝力量結盟的武裝抵抗。

根據人權組織「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners）統計，自政變以來，已有超過3萬人因政治相關罪名遭拘禁。

軍政府計劃於12月與1月分階段舉行選舉。但由於許多反對黨被禁參選或自行抵制，多個西方國家及人權團體已將這場選舉斥為意在鞏固軍方統治的騙局。

緬甸 人權 發言人 翁山蘇姬

延伸閱讀

美法官駁回川普介選案　檢方主張應屬聯邦審理

緬甸公布炸毀KK園區建築影片 逾180幢拆毀、超過千名外國人被捕

馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降

受贈緬甸寶石畫 鄭麗文驚嘆：栩栩如生

相關新聞

川普恐賣台？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：他會為與陸交易不擇手段

美國總統川普第一任期國安顧問波頓（John Bolton）近日接受經濟學人專欄作家任大偉（David Rennie）專訪...

路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊

路透27日獨家報導，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，紐國海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」...

擬納入審查！外國人赴日就醫不付醫藥費 若欠1萬日圓以上恐被拒入境

日本為了強化因應外國遊客不付醫藥費的問題，擬把相關措施納入入境審查。若外國遊客在日本就醫後未支付醫藥費的金額達1萬日圓以...

宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人

中美洲國家宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，美國總統川普今天表態支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉，還說兩人可以合作打擊毒...

為選舉大規模赦免？緬甸軍政府公布「赦免令」 遭西方斥為騙局

緬甸官媒今天報導，軍政府將赦免或撤銷8665人的指控，允許他們在即將登場的選舉中行使投票權。不過，多個西方國家及人權團體...

韓國水原地檢起訴2中國人 大量拍攝軍事設施照片

韓國水原地檢公共搜查部今天以刑法「一般利敵罪」拘留起訴2名中國籍高中生，他們因為多次入境韓國並拍攝駐韓美軍設施、正在起降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。