快訊

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部「找到人了」揭現況

川普背刺？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：極可能為與北京交易賣台

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國水原地檢起訴2中國人 大量拍攝軍事設施照片

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

韓國水原地檢公共搜查部今天以刑法「一般利敵罪」拘留起訴2名中國籍高中生，他們因為多次入境韓國並拍攝駐韓美軍設施、正在起降的戰鬥機等軍事管制設施共數百張照片

根據韓聯社今天報導，韓國水原地檢公共搜查部今天表示，2名被起訴的10多歲中國嫌犯自去年下半年至今年3月期間，分別3度、2度入境韓國，用相機拍攝正在起降的戰鬥機與管制設施等數百張照片。

調查顯示，2名中國籍嫌犯每次入境後都會在韓國停留數日，攜帶裝有望遠鏡頭的相機及手機，在多處軍事設施與國際機場附近活動並拍攝大量照片。調查還發現，他們在犯案時持有對講機，雖然開啟電源但無法正常接收訊號。

他們曾於水原空軍基地、平澤烏山空軍基地（K-55）、平澤美軍基地（K-6）、清州空軍基地等4處韓美軍事設施，以及仁川、金浦、濟州機場等3處主要國際機場出沒。

2名中國嫌犯於3月21日下午在水原空軍基地附近拍攝起降中的戰鬥機，目擊到的居民報警後，隨後趕到的警方當場逮捕2人。警方根據他們的行蹤與手機鑑識結果，認定涉嫌一般利敵罪，並於上月底將案件移交檢方。

2名中國嫌犯在調查中供稱，「只是平時有拍飛機照片的興趣」。

報導指出，一般利敵罪是用來處罰損害大韓民國軍事利益或向敵國提供軍事利益者的條款。

軍事 照片

延伸閱讀

何鷹鷺退黨批國民黨玩火 鍾佳濱酸：中國人無法對習近平講這句

CPB／傳台灣呂文生、吳俊良、蔡東誌接總教練 還有韓國名將

韓國解酒湯傳奇來了！月售3.2萬碗 築間引進「中央韓鍋酒舍」年底開出

南韓製火箭世界號成功升空 目標每年至少發射一次

相關新聞

川普恐賣台？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：他會為與陸交易不擇手段

美國總統川普第一任期國安顧問波頓（John Bolton）近日接受經濟學人專欄作家任大偉（David Rennie）專訪...

路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊

路透27日獨家報導，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，紐國海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」...

擬納入審查！外國人赴日就醫不付醫藥費 若欠1萬日圓以上恐被拒入境

日本為了強化因應外國遊客不付醫藥費的問題，擬把相關措施納入入境審查。若外國遊客在日本就醫後未支付醫藥費的金額達1萬日圓以...

宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人

中美洲國家宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，美國總統川普今天表態支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉，還說兩人可以合作打擊毒...

為選舉大規模赦免？緬甸軍政府公布「赦免令」 遭西方斥為騙局

緬甸官媒今天報導，軍政府將赦免或撤銷8665人的指控，允許他們在即將登場的選舉中行使投票權。不過，多個西方國家及人權團體...

韓國水原地檢起訴2中國人 大量拍攝軍事設施照片

韓國水原地檢公共搜查部今天以刑法「一般利敵罪」拘留起訴2名中國籍高中生，他們因為多次入境韓國並拍攝駐韓美軍設施、正在起降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。