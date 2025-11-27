路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊

路透27日獨家報導，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，紐國海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）本月初曾罕見地通過敏感的台灣海峽。一名知情人士透露，「奧特亞羅瓦號」行經台海峽時，曾被解放軍方追蹤監視。

「奧特亞羅瓦號」由南韓建造，未配備重型武器，但具備直升機作業能力，主要執行海上燃油與物資補給任務。紐西蘭國防軍10月曾表示，「奧特亞羅瓦號」計畫參與與日本相關的聯合國對北韓制裁執行任務，行經台海的任務此前未曾則有報導。

消息人士透露，「奧特亞羅瓦號」航行期間曾受到解放軍船艦與飛機的監控，戰機還進行模擬攻擊演練。柯林斯未對中方行動發表評論，僅表示「奧特亞羅瓦號」於5日從南海經台灣海峽航行至北亞地區，強調此次航行符合國際法。她在電郵中表示：「這包括行使航行自由的權利，正如《聯合國海洋法公約》所保障。」

中國國防部未回應詢問。台灣國防部發表聲明表示，國軍「對區域內所有軍事活動保持全面掌握，並適時應對，確保國防安全」，但未作更多說明。

紐西蘭海軍上一次公開通過台灣海峽是在2024年9月，當時由澳洲海軍艦艇陪同，也是自2017年以來首次通過。此次航行則發生在台灣方面披露解放軍6日在周邊展開新一輪「聯合戰備警巡」之際，並出動殲-16戰機，行動主要集中在台灣海峽及西南空域。