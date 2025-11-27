印尼北蘇門答臘洪災28死　道路通訊中斷救援受阻

快訊

中央社／ 雅加達26日綜合外電報導
在印度尼西亞北蘇門答臘省，救援人員駕駛工程機械車輛在受災地點工作。 新華社（印尼國家搜救局提供）
印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）因豪雨引發洪水與山崩，截至今天已造成至少28人罹難。一名官員表示，由於當地道路和通訊「全面中斷」，救援行動受阻。

路透社報導，印尼氣象局昨天指出，一個罕見的熱帶氣旋橫掃蘇門答臘島，導致毗鄰的馬六甲海峽水位上升，進而引發洪水與山崩。近期，東南亞大片地區正遭受致命洪災侵襲。

印尼國家災害應變總署發言人穆哈里（AbdulMuhari）今天指出，另有10人仍下落不明。他說，北蘇門答臘各地已有多達8000人疏散，由於山區道路遭崩落土石阻斷，救援物資與後勤補給目前透過直升機運送。

災害應變總署北蘇門答臘分部官員卡爾塞諾（Yuyun Karseno）表示，實武牙（Sibolga）和中塔帕努利（Central Tapanuli）地區災情最為嚴重，當地通訊與電力均已中斷。

卡爾塞諾在被問到救援進度時說：「由於（道路）完全中斷，現在已無法進出。我們迄今仍無法與實武牙及中塔帕努利的居民取得聯繫。」

印尼搜救機構則指出，罹難者中包括中塔帕努利地區的一個家庭。當地艾欣塔電台（Elshinta）在社群媒體分享的影片顯示，在中塔帕努利，有人將嬰兒放在塑膠容器裡，抱著待在屋頂上等待救援。

災害應變總署釋出的影像與照片顯示，湍急的水流在當地氾濫成災，沿途摧毀多棟建築，救難人員則划著橘色救生艇前往受淹民宅進行搜救。

官方指出，洪水同時影響西蘇門答臘省（WestSumatra）及亞齊省（Aceh）。

氣象局也表示，受極端天氣影響，預計未來兩天多個蘇門答臘省分將出現更多洪患，包括亞齊和廖內（Riau）在內。

這起印尼洪災是本週襲擊東南亞的一連串天災之一。泰國及馬來西亞的洪水已造成30人喪生，部分地區水位甚至高到淹沒醫院。

印尼 洪水 馬來西亞

