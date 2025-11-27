快訊

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

因應歐洲安全情勢惡化 馬克宏擬恢復法國自願兵役　

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導
圖為法國軍人示意圖。新華社
圖為法國軍人示意圖。新華社

由於俄羅斯的威脅升高以及歐洲可能爆發新衝突下，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天擬宣布恢復自願兵役制度。

在法國廢除徵兵制度近30年後，一名不具名的總統府官員透露，馬克宏預計於格林威治時間10:00（台灣今天下午6時），在造訪法國東南部阿爾卑斯山一支步兵旅時宣布這項改革。

這項宣布正逢俄羅斯全面入侵烏克蘭三年半後，馬克宏和其他法國官員警告，莫斯科可能不會止步於烏克蘭邊界。

法軍總參謀長蒙頓（Fabien Mandon）上週示警，法國必須準備好「失去自己的子弟」，並稱俄羅斯「正準備在2030年前與我們的國家發生對抗」，他這番言論在國內引發強烈反彈。

馬克宏接受RTL廣播電台訪問時表示，他將宣布一項「國民服役的新形式」，但未透露細節。

一名知情人士向法新社表示，計劃第一年將訓練2000至3000名志願者並逐步增加，最終每年達到5萬人。消息人士說：「這將會慢慢推展。」

一名總統府官員表示，這項「新型國家服務」將「以自願為原則」。

一名總統顧問也指出，這項計畫是在財政壓力嚴峻的時刻推出，因此實施將採「分階段推動」，同時承諾這是一項「務實性」專案，會「考量現有資源」。

歐洲雖約有十幾個國家仍保留某種形式徵兵制度，但歐洲實施兵役的方式並不一致。

如果正式恢復，法國將加入拉脫維亞、立陶宛等近期重啟徵兵制度的歐洲國家之列。

目前並無跡象顯示法國將恢復義務役制度。法國最後一次徵兵由前總統席哈克（Jacques Chirac）於1997年廢止，以作為軍隊改革的部分措施。

法國現有約20萬名現役軍人和4.7萬名後備役軍人，預計到2030年將分別擴增至21萬與8萬。

法國 馬克宏 俄羅斯

延伸閱讀

化解關稅衝突…不是馬克宏也非梅克爾！只有他發言可跟川普平起平坐

影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

辭職僅4天…勒克努再任法總理 極右派嗆倒閣、法媒也看衰

法國政治風暴升級 新總理任27天閃辭 提前大選呼聲起

相關新聞

路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊

路透27日獨家報導，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，紐國海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」...

多明尼加挺美國掃毒　提供空軍基地與機場作後勤

多明尼加今天表示，將允許美國使用其空軍基地與機場，作為打擊涉販毒品集團的任務之用。迄今為止，美國這項備受爭議的行動已造成...

瑞士將公投全民服役制　支持與反對者皆稱捍衛女權

瑞士將於30日舉行公投，決定是否以「全民強制公民義務」（compulsory civic duty for all）取代...

因應歐洲安全情勢惡化 馬克宏擬恢復法國自願兵役　

由於俄羅斯的威脅升高以及歐洲可能爆發新衝突下，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天擬宣布恢復自願兵役制度

葉門查獲大量增強表現藥物　世界反禁藥組織譽里程碑

世界反禁藥組織（WADA）調查部門主管楊格爾（Gunter Younger）今天告訴法新社，葉門執法部門在一次突襲行動中...

全球人口最多城市排行出爐！雅加達暴增3千萬人超車東京 台北名次曝光

紐約時報報導，聯合國公布最新報告，大幅改寫全球人口最多城市的排行榜。印尼首都雅加達在統計方法調整後，人口從先前估計的11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。