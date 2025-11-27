瑞士將公投全民服役制　支持與反對者皆稱捍衛女權

快訊

中央社／ 瑞士伯恩26日綜合外電報導
瑞士將於30日舉行公投，決定是否以「全民強制公民義務」（compulsory civic duty for all）取代現行的男性強制兵役制。路透資料照
瑞士將於30日舉行公投，決定是否以「全民強制公民義務」（compulsory civic duty for all）取代現行的男性強制兵役制。路透資料照

瑞士將於30日舉行公投，決定是否以「全民強制公民義務」（compulsory civic duty for all）取代現行的男性強制兵役制。支持者和反對者都聲稱自己是在捍衛女性權益。

作為瑞士直接民主制度的一部分，選民還將針對另一項提案進行表決，內容為是否要對超級富豪課徵新稅，以資助國家應對氣候變遷。

根據近日民調結果，這兩項提案預計都不會通過，但它們已在這個富裕的阿爾卑斯山國家引發廣泛討論。

瑞士政府和國會已敦促選民否決這兩項提案，稱提案將帶來巨大的成本，還可能威脅經濟。

這項名為「公民義務倡議」（Civic Duty initiative）的提案最初獲得相當廣泛的支持，但最近幾週支持度大幅崩跌。市場研究機構gfs.bern最新調查顯示，64%的受訪者表示反對。

提出這項倡議的委員會堅稱，要求每位瑞士公民不論性別都在軍隊或以文職身分履行國民服務，將能增強社會凝聚力。

●「真正的平等」

委員會負責人羅滕（Noemie Roten）告訴法新社，這項倡議旨在實現「真正的平等」。

她稱現行制度具有歧視性，因為女性基本上被排除在服役期間獲得的有益人脈與經驗之外。

羅滕還表示，在地緣政治動盪和歐洲戰火肆虐之際，是時候讓女性在保護全民的集體計畫中享有平等的所有權。

倡議的反對者則不認為這麼做有助提升平等。

瑞士全國工會理事會（Swiss Trade Union Federation,USS）的平等、家庭和移民事務負責人胡格諾（Cyrielle Huguenot）指出，這項倡議「完全忽略了這個國家女性的實際情況」。

她告訴法新社，瑞士女性已經將60%的時間投入到無償工作中，而男性「則恰恰相反」。

反對人士也堅稱，將招募人數增加一倍將遠遠超出需求，且可能損害瑞士經濟。

●「向富人徵稅」

30日公投的第2個項目被稱為「為了未來倡議」（initiative for a future），也因內容要求對巨額遺產徵收新的氣候稅而引發爭議。

這項提案通過的可能性似乎更低，gfs.bern最新民調顯示，高達68%的受訪者表示反對。

這項由瑞士社會黨（Socialist Party）青年部提出的提案，要求對超過5000萬瑞士法郎（約新台幣19億元）的遺產徵收50%的遺產稅，估計將影響約2500個家庭。

反對人士在大規模的反對運動中發出警告，稱極度富裕的人可能會為了避稅而離開瑞士，從而削弱國家經濟。

