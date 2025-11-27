葉門查獲大量增強表現藥物 世界反禁藥組織譽里程碑
世界反禁藥組織（WADA）調查部門主管楊格爾（Gunter Younger）今天告訴法新社，葉門執法部門在一次突襲行動中查獲大量提高運動表現的藥物，堪稱「里程碑事件」。
楊格爾表示，這次行動共查獲447公斤的毒品和提高運動表現的物質，其中主要為安非他命。他指出，這顯示當局正在加強追蹤跨境禁藥交易。
楊格爾指出，這次突襲行動對犯罪網絡發出明確訊號：情況正在改變，運動禁藥走私已被當局納入監控範圍。
世界反禁藥組織和葉門當局認為，去年12月敘利亞阿塞德政權倒台後，敘利亞及伊朗的毒品製造者已將其生產轉移到葉門。
他們認為，這些毒品製造者利用葉門戰爭及經濟危機，這些毒品也為伊朗支持的「青年運動」（Huthi）叛軍提供收入來源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言