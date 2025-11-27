韓前國防部長李鍾燮逃往澳洲事件 尹錫悅遭起訴

韓國前國防部長李鍾燮去年3月原本因「蔡上兵殉職事件」遭限制出境，但被任命為駐澳洲大使，特檢組今天就「逃往澳洲」事件起訴前總統尹錫悅、前國家情報院院長趙太庸等6人。

韓聯社今天報導，去年3月前國防部長李鍾燮作為「蔡上兵殉職事件」主要嫌疑人正接受調查，原本被限制出境，但因為被任命為駐澳洲大使，任命後4天就解除禁令，立刻出國赴任。不過當時韓國輿論惡化，赴任過了11天後，李鍾燮即返回韓國。

特檢組今天表示，以犯人藏匿、濫用職權、違反國家公務員法等嫌疑，起訴前總統尹錫悅、前國家情報院院長趙太庸、前外交部第一次官張虎鎭、前法務部長朴性載等6人。

特檢組指出，當時尹錫悅因為擔心對李鍾燮的調查若繼續進行，自己也可能成為調查對象，因此為阻斷調查而任命大使，且國情院、外交部、法務部皆遵循尹錫悅指示，參與大使任命及協助李鍾燮出境。

特檢組認定，他們在出國禁令審議委員會召開前，就已先決定「解除方針」，並下令照此執行。

不過特檢組表示，接受法務部指示並傳達出境禁令解除的前出入境外國人政策本部長李宰有（音譯），因在調查中充分配合，予以不起訴處分。