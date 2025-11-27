快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

韓前國防部長李鍾燮逃往澳洲事件 尹錫悅遭起訴

中央社／ 首爾27日綜合外電報導
南韓前總統尹錫悅。(路透資料照片)
南韓前總統尹錫悅。(路透資料照片)

韓國前國防部長李鍾燮去年3月原本因「蔡上兵殉職事件」遭限制出境，但被任命為駐澳洲大使，特檢組今天就「逃往澳洲」事件起訴前總統尹錫悅、前國家情報院院長趙太庸等6人。

韓聯社今天報導，去年3月前國防部長李鍾燮作為「蔡上兵殉職事件」主要嫌疑人正接受調查，原本被限制出境，但因為被任命為駐澳洲大使，任命後4天就解除禁令，立刻出國赴任。不過當時韓國輿論惡化，赴任過了11天後，李鍾燮即返回韓國。

特檢組今天表示，以犯人藏匿、濫用職權、違反國家公務員法等嫌疑，起訴前總統尹錫悅、前國家情報院院長趙太庸、前外交部第一次官張虎鎭、前法務部長朴性載等6人。

特檢組指出，當時尹錫悅因為擔心對李鍾燮的調查若繼續進行，自己也可能成為調查對象，因此為阻斷調查而任命大使，且國情院、外交部、法務部皆遵循尹錫悅指示，參與大使任命及協助李鍾燮出境。

特檢組認定，他們在出國禁令審議委員會召開前，就已先決定「解除方針」，並下令照此執行。

不過特檢組表示，接受法務部指示並傳達出境禁令解除的前出入境外國人政策本部長李宰有（音譯），因在調查中充分配合，予以不起訴處分。

尹錫悅 國防部 外交部

延伸閱讀

澳洲東部海灘遊客遭鯊魚攻擊 1死1重傷

CPB／傳台灣呂文生、吳俊良、蔡東誌接總教練 還有韓國名將

韓國解酒湯傳奇來了！月售3.2萬碗 築間引進「中央韓鍋酒舍」年底開出

《雞不可失》韓國影史最賣座喜劇 警匪片看完只想吃炸雞

相關新聞

奈及利亞爆綁架潮「一周數百人被拐」 總統宣布：全國進入緊急狀態

奈及利亞過去一週發生一波綁架潮，有數百人被擄，其中多為學童。奈國總統提努布（Bola Tinubu）今天宣布全國進入「安...

葉門查獲大量增強表現藥物　世界反禁藥組織譽里程碑

世界反禁藥組織（WADA）調查部門主管楊格爾（Gunter Younger）今天告訴法新社，葉門執法部門在一次突襲行動中...

全球人口最多城市排行出爐！雅加達暴增3千萬人超車東京 台北名次曝光

紐約時報報導，聯合國公布最新報告，大幅改寫全球人口最多城市的排行榜。印尼首都雅加達在統計方法調整後，人口從先前估計的11...

不急著給全英文環境 富豪們教養子女更重視這能力

家長普遍認為孩子的英語能力不能輸在起跑點，全美語幼兒園、美語補習班不缺生源。不過日本上流社會的管家說，富豪家庭的幼年教育，重點不在讓孩子「從小講英文」，而是能用母語深度思考，培養同理心、社會性與情感表達，打好做人的根基，一生受用。

韓前國防部長李鍾燮逃往澳洲事件 尹錫悅遭起訴

韓國前國防部長李鍾燮去年3月原本因「蔡上兵殉職事件」遭限制出境，但被任命為駐澳洲大使，特檢組今天就「逃往澳洲」事件起訴前...

教宗良十四世首次海外行程 中東和平成焦點

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo）27日展開5月上任以來的首場義大利以外海外行程，首站先訪土耳其，預料將呼籲中東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。