快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

聽新聞
0:00 / 0:00

教宗良十四世首次海外行程 中東和平成焦點

中央社／ 梵蒂岡27日綜合外電報導
教宗良十四世。(路透)
教宗良十四世。(路透)

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo）27日展開5月上任以來的首場義大利以外海外行程，首站先訪土耳其，預料將呼籲中東和平，並敦促長期分裂的基督信仰教會團結。

路透社報導，這位美國籍教宗選擇以主要為穆斯林人口的土耳其，作為他這趟海外行程的第1站，預計將參與具里程碑意義的尼西亞大公會議（First Councilof Nicaea）1700週年紀念活動。

良十四世在土耳其的3天行程滿檔，隨後還將前往黎巴嫩。他此行除將首度在海外發表談話，也將走訪具敏感性的文化景點，備受外界關注。

關注梵蒂岡事務的義大利學者法吉歐利（MassimoFaggioli）說：「這是一趟非常重要的出訪，因為我們對良十四世的地緣政治觀點所知不多，這是他首次有機會明確闡述看法。」

70歲的良十四世將於上午7時40分左右自羅馬費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）啟程，首站前往土耳其首都安卡拉（Ankara），期間將會見總統艾爾段（Tayyip Erdogan），並向政治領袖發表談話。

他27日晚間將飛抵伊斯坦堡（Istanbul），拜訪全球2.6億東正教徒領袖、君士坦丁堡牧首巴爾多祿茂（Patriarch Bartholomew）。東正教徒和天主教徒在1054年的東西方教會大分裂中決裂，但近數十年來雙方普遍尋求建立更密切的關係。

良十四世和巴爾多祿茂28日前往140公里外、昔稱尼西亞（Nicaea）的伊茲尼克（Iznik）。當年初期教會神職人員在此制定「尼西亞信經」（NiceneCreed），制定至今仍為多數基督宗教核心信仰的根基。

教宗將於30日起展開黎巴嫩之行，和平預計將是關鍵主題。黎巴嫩是中東地區基督徒比例最高的國家。

良十四世 土耳其 羅馬

延伸閱讀

抗議性別暴力惡化！土耳其數千人走上街頭 女性遇害案5成未偵破

宏國教會發起大型祈禱 盼大選理性和平

教宗獲美州長贈家鄉芝加哥釀造啤酒 以其暱稱為名

教宗良十四世COP30場邊演說 譴責缺乏氣候行動意願

相關新聞

奈及利亞爆綁架潮「一周數百人被拐」 總統宣布：全國進入緊急狀態

奈及利亞過去一週發生一波綁架潮，有數百人被擄，其中多為學童。奈國總統提努布（Bola Tinubu）今天宣布全國進入「安...

葉門查獲大量增強表現藥物　世界反禁藥組織譽里程碑

世界反禁藥組織（WADA）調查部門主管楊格爾（Gunter Younger）今天告訴法新社，葉門執法部門在一次突襲行動中...

全球人口最多城市排行出爐！雅加達暴增3千萬人超車東京 台北名次曝光

紐約時報報導，聯合國公布最新報告，大幅改寫全球人口最多城市的排行榜。印尼首都雅加達在統計方法調整後，人口從先前估計的11...

不急著給全英文環境 富豪們教養子女更重視這能力

家長普遍認為孩子的英語能力不能輸在起跑點，全美語幼兒園、美語補習班不缺生源。不過日本上流社會的管家說，富豪家庭的幼年教育，重點不在讓孩子「從小講英文」，而是能用母語深度思考，培養同理心、社會性與情感表達，打好做人的根基，一生受用。

韓前國防部長李鍾燮逃往澳洲事件 尹錫悅遭起訴

韓國前國防部長李鍾燮去年3月原本因「蔡上兵殉職事件」遭限制出境，但被任命為駐澳洲大使，特檢組今天就「逃往澳洲」事件起訴前...

教宗良十四世首次海外行程 中東和平成焦點

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo）27日展開5月上任以來的首場義大利以外海外行程，首站先訪土耳其，預料將呼籲中東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。