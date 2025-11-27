南韓自研火箭首度民間發射成功！拚太空產業生態系邁向商業化

南韓政府首度與民間企業合作的火箭已成功發射，象徵該國在全球太空競賽中，力求成為更重要參與者的一個里程碑。

韓國自主研發的「世界號」（Nuri）火箭於當地時間27日凌晨1時13分，從南部的羅老宇宙中心升空。一枚新一代衛星於1點55分與南極地面站完成初次聯繫，所有12顆立方衛星也都成功分離並進入距離地面600公里高的目標軌道。

南韓科技副總理兼科學技術資訊通訊部長裵慶勳在記者會上說：「這次成功發射不僅再次證明我國具備自主太空運輸能力，也代表首次政府與民間合作，為韓國太空產業生態系統向民間轉型帶來重要轉折點。」

這次發射是總額2.6兆韓元（18億美元）計畫的一部分，該計畫將在2027年前進行六次火箭發射。世界號是南韓首款自主研發的太空運載火箭，於2021年首度亮相，但隔年才首次成功飛行。

這項任務對南韓與其新成立的太空機構至關重要，因為它象徵著將發射操作正式從政府轉移至民間，這樣的轉向模式，有如由馬斯克太空公司SpaceX推動的美國商業太空產業熱潮。

這次發射是南韓國防承包商韓華航太（Hanwha AeroSpace）主導，該公司今年7月以約240億韓元取得韓國航太研究院（KARI）所持有的世界號技術全面獨家權利。韓華航太先前是世界號的主要引擎開發商，協助組裝過早期版本的世界號。

這具火箭可上升至600公里高空，並運載重達960公斤，由一枚新一代衛星與12顆立方衛星組成的負載物。對南韓而言，這次由民間主導的世界號任務成功，有助該國在亞洲不斷演變的太空競爭中重新定位其角色，尤其在能否載運衛星進入軌道象徵著地緣政治與科技實力之際。目前許多國家也尋求減少依賴美國、中國或俄羅斯的發射系統，建立能持續創新的民間太空產業生態系。

南韓的太空計畫帶有強烈的國家自豪感，尤其是北韓在2023年聲稱已將一枚偵察衛星送入軌道。首爾方面希望到2045年，能將讓本國在全球太空經濟中的占比，從目前約1%提高到10%。