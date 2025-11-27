快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

南韓自研火箭首度民間發射成功！拚太空產業生態系邁向商業化

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
韓國自主研發的「世界號」（Nuri）火箭於當地時間27日凌晨1時13分，從南部的羅老宇宙中心升空。照片由韓國航太研究院（KARI）釋出／美聯社
韓國自主研發的「世界號」（Nuri）火箭於當地時間27日凌晨1時13分，從南部的羅老宇宙中心升空。照片由韓國航太研究院（KARI）釋出／美聯社

南韓政府首度與民間企業合作的火箭已成功發射，象徵該國在全球太空競賽中，力求成為更重要參與者的一個里程碑。

韓國自主研發的「世界號」（Nuri）火箭於當地時間27日凌晨1時13分，從南部的羅老宇宙中心升空。一枚新一代衛星於1點55分與南極地面站完成初次聯繫，所有12顆立方衛星也都成功分離並進入距離地面600公里高的目標軌道。

南韓科技副總理兼科學技術資訊通訊部長裵慶勳在記者會上說：「這次成功發射不僅再次證明我國具備自主太空運輸能力，也代表首次政府與民間合作，為韓國太空產業生態系統向民間轉型帶來重要轉折點。」

這次發射是總額2.6兆韓元（18億美元）計畫的一部分，該計畫將在2027年前進行六次火箭發射。世界號是南韓首款自主研發的太空運載火箭，於2021年首度亮相，但隔年才首次成功飛行。

這項任務對南韓與其新成立的太空機構至關重要，因為它象徵著將發射操作正式從政府轉移至民間，這樣的轉向模式，有如由馬斯克太空公司SpaceX推動的美國商業太空產業熱潮。

這次發射是南韓國防承包商韓華航太（Hanwha AeroSpace）主導，該公司今年7月以約240億韓元取得韓國航太研究院（KARI）所持有的世界號技術全面獨家權利。韓華航太先前是世界號的主要引擎開發商，協助組裝過早期版本的世界號。

這具火箭可上升至600公里高空，並運載重達960公斤，由一枚新一代衛星與12顆立方衛星組成的負載物。對南韓而言，這次由民間主導的世界號任務成功，有助該國在亞洲不斷演變的太空競爭中重新定位其角色，尤其在能否載運衛星進入軌道象徵著地緣政治與科技實力之際。目前許多國家也尋求減少依賴美國、中國或俄羅斯的發射系統，建立能持續創新的民間太空產業生態系。

南韓的太空計畫帶有強烈的國家自豪感，尤其是北韓在2023年聲稱已將一枚偵察衛星送入軌道。首爾方面希望到2045年，能將讓本國在全球太空經濟中的占比，從目前約1%提高到10%。

太空 南韓 衛星

延伸閱讀

齊柏林衛星升空第5度延期至周六凌晨 SpaceX：火箭與衛星健康狀態良好

南韓製火箭世界號成功升空 目標每年至少發射一次

火箭發射前取消 福八首顆衛星齊柏林延至29日升空

俄可能提供幫助？北韓擴建設施估已擁150枚核武 南韓專家警告分析

相關新聞

奈及利亞爆綁架潮「一周數百人被拐」 總統宣布：全國進入緊急狀態

奈及利亞過去一週發生一波綁架潮，有數百人被擄，其中多為學童。奈國總統提努布（Bola Tinubu）今天宣布全國進入「安...

南韓自研火箭首度民間發射成功！拚太空產業生態系邁向商業化

南韓政府首度與民間企業合作的火箭已成功發射，象徵該國在全球太空競賽中，力求成為更重要參與者的一個里程碑。

巴西前總統波索納洛因政變未遂入獄！魯拉：向世界示範民主

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，他的前任波索納洛（Jair Bolsonar...

陸外交官手插口袋 高市不如從保守派女神變鐵血首相？

中國外交部亞洲司司長劉勁松穿人民服、雙手插口袋會見日本外務省局長金井正彰，這不是外交失禮，而是中國大陸國家主席習近平親自批准的「戰鬥服表演」--直衝日本首相高市早苗「台灣有事＝日本存立危機」而來。北京用這場國內政治秀宣示：對台強硬絕不退讓。 日本愛知縣立大學名譽教授樋泉克夫撰文指出，高市早苗既已被北京當敵人，不如強硬到底，當一個能夠領導日本與中國打長期戰的鐵血首相。

巴西批准全球首款單劑登革熱疫苗　效力達91.6%

巴西有關當局今天核准全球首款單劑型登革熱疫苗，官員稱這是「歷史性」成就。隨著氣溫升高，全球登革熱病例持續激增

沉睡巨人醒了！Google AI晶片獲大單 能撼動輝達霸業？

有消息指美國科技巨頭Meta的AI資料中心可能採用Google的張量處理器（TPU），導致目前獨占AI晶片市場的輝達股價11月25日大跌2.59%，Google母公司字母公司則大漲1.62%。什麼是TPU，TPU會撼動輝達圖形處理器（GPU）的獨霸地位嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。