巴西前總統波索納洛因政變未遂入獄！魯拉：向世界示範民主

中央社／ 巴西利亞26日綜合外電報導
巴西前總統波索納洛。(路透資料照片)

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，他的前任波索納洛（Jair Bolsonaro）因政變未遂被判入獄，這是巴西向世界示範民主。

法新社報導，現年70歲的波索納洛因謀畫阻止魯拉在2022年大選後就職，自昨天開始服刑，刑期27年。

這起轟動各界的審判引發美國總統川普關注，川普痛批此案乃是針對其盟友「政治獵巫」，進而對巴西祭出制裁與懲罰性關稅，不過多數關稅現已取消。

魯拉表示：「昨天，這個國家（巴西）向世界示範何為民主。巴西司法體系低調地展現實力，未屈服於外在威脅。」

魯拉在演講中說，「在這個國家500年歷史，這是首次有人因企圖發動政變而遭監禁。」巴西曾發生過多次政變，1964年至1985年間更是處於軍人獨裁統治。

「1名前總統與4名四星上將遭判刑入獄，這證明民主適用於所有人。」

波索納洛9月因領導犯罪組織，密謀確保「獨裁掌權」而遭定罪。據稱，此計畫涉及暗殺魯拉、副總統奧克明（Geraldo Alckmin）與最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）。

檢察官表示，陰謀失敗只是因為缺乏軍方高層支持。

極右派的波索納洛先前一直被軟禁在家，等待上訴結果。然而，他22日因使用電烙鐵破壞電子腳鐐遭警方拘留。

莫瑞斯表示，在他兒子組織的守夜活動中，有跡象表明波索納洛計劃逃跑。

波索納洛稱，他的行為是受藥物引起的「妄想症」影響，並否認試圖潛逃。

本月初，波索納洛的第1次上訴遭到駁回。他的律師原本計劃再次上訴，但最高法院昨天宣布判決生效，並表示已窮盡所有上訴程序。

波索納洛被勒令立即服刑。他的辯護律師布恩諾（Paulo Cunha Bueno）表示，就此結案「令人訝異」，因為還有「可能受理的上訴尚未提出」，他表示仍將繼續上訴。

