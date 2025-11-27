快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

聽新聞
0:00 / 0:00

巴西批准全球首款單劑登革熱疫苗　效力達91.6%

中央社／ 里約熱內盧26日綜合外電報導
圖為接種疫苗示意圖。本報資料照片
圖為接種疫苗示意圖。本報資料照片

巴西有關當局今天核准全球首款單劑型登革熱疫苗，官員稱這是「歷史性」成就。隨著氣溫升高，全球登革熱病例持續激增。

登革熱因其強烈的類流感症狀、極度疲倦與全身痠痛而聞名，2024年全球病例創新高，研究人員將其擴散歸因於氣候變遷。

法新社報導，巴西國家衛生監督局（ANVISA）批准聖保羅布坦坦研究所（Butantan Institute）研發的Butantan-DV疫苗，可供12至59歲族群接種。

目前，全球唯一可用的登革熱疫苗為TAK-003，根據世界衛生組織（WHO）說明，需在3個月間隔下接種2劑。

這款歷經8年在巴西全國試驗的單劑型疫苗，將有助於推動更迅速、簡便的疫苗接種行動。

巴西公立研究機構布坦坦研究所所長卡拉斯（EsperKallas）在聖保羅的記者會中表示：「這是巴西科學與醫療領域的一項歷史性成就。」

他補充說：「一個困擾巴西數十年的疾病，如今終於有了強而有力的對抗武器。」

臨床試驗中，新疫苗對重症登革熱的保護效力達91.6%，試驗涵蓋超過1.6萬名志願者。

世界衛生組織報告稱，2024年全球登革熱病例超過1460萬例，死亡病例近1.2萬例，創下歷年新高。其中一半死亡案例發生在巴西。

美國史丹佛大學（Stanford University）研究人員2024年發表研究指出，估計當年度的登革熱病例中，有約19%是由全球暖化造成的。

衛生部長帕迪利亞（Alexandre Padilha）在記者會上表示，巴西已與中國藥明生物（Wuxi Biologics）達成協議，將於2026年下半年供應約3000萬劑疫苗。

巴西 登革熱 疫苗

延伸閱讀

巴西前總統波索納洛政變定罪 判囚27年開始服刑

台南第18例登革熱境外移入 印尼女子高雄入境確診

監測31天未出現本土病例 台南登革熱疫情解除

巴西前總統破壞電子腳鐐被捕 歸咎藥物引發幻覺

相關新聞

奈及利亞爆綁架潮「一周數百人被拐」 總統宣布：全國進入緊急狀態

奈及利亞過去一週發生一波綁架潮，有數百人被擄，其中多為學童。奈國總統提努布（Bola Tinubu）今天宣布全國進入「安...

南韓自研火箭首度民間發射成功！拚太空產業生態系邁向商業化

南韓政府首度與民間企業合作的火箭已成功發射，象徵該國在全球太空競賽中，力求成為更重要參與者的一個里程碑。

巴西前總統波索納洛因政變未遂入獄！魯拉：向世界示範民主

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，他的前任波索納洛（Jair Bolsonar...

陸外交官手插口袋 高市不如從保守派女神變鐵血首相？

中國外交部亞洲司司長劉勁松穿人民服、雙手插口袋會見日本外務省局長金井正彰，這不是外交失禮，而是中國大陸國家主席習近平親自批准的「戰鬥服表演」--直衝日本首相高市早苗「台灣有事＝日本存立危機」而來。北京用這場國內政治秀宣示：對台強硬絕不退讓。 日本愛知縣立大學名譽教授樋泉克夫撰文指出，高市早苗既已被北京當敵人，不如強硬到底，當一個能夠領導日本與中國打長期戰的鐵血首相。

巴西批准全球首款單劑登革熱疫苗　效力達91.6%

巴西有關當局今天核准全球首款單劑型登革熱疫苗，官員稱這是「歷史性」成就。隨著氣溫升高，全球登革熱病例持續激增

沉睡巨人醒了！Google AI晶片獲大單 能撼動輝達霸業？

有消息指美國科技巨頭Meta的AI資料中心可能採用Google的張量處理器（TPU），導致目前獨占AI晶片市場的輝達股價11月25日大跌2.59%，Google母公司字母公司則大漲1.62%。什麼是TPU，TPU會撼動輝達圖形處理器（GPU）的獨霸地位嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。