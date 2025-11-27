巴西批准全球首款單劑登革熱疫苗　效力達91.6%

巴西有關當局今天核准全球首款單劑型登革熱疫苗，官員稱這是「歷史性」成就。隨著氣溫升高，全球登革熱病例持續激增。

登革熱因其強烈的類流感症狀、極度疲倦與全身痠痛而聞名，2024年全球病例創新高，研究人員將其擴散歸因於氣候變遷。

法新社報導，巴西國家衛生監督局（ANVISA）批准聖保羅布坦坦研究所（Butantan Institute）研發的Butantan-DV疫苗，可供12至59歲族群接種。

目前，全球唯一可用的登革熱疫苗為TAK-003，根據世界衛生組織（WHO）說明，需在3個月間隔下接種2劑。

這款歷經8年在巴西全國試驗的單劑型疫苗，將有助於推動更迅速、簡便的疫苗接種行動。

巴西公立研究機構布坦坦研究所所長卡拉斯（EsperKallas）在聖保羅的記者會中表示：「這是巴西科學與醫療領域的一項歷史性成就。」

他補充說：「一個困擾巴西數十年的疾病，如今終於有了強而有力的對抗武器。」

臨床試驗中，新疫苗對重症登革熱的保護效力達91.6%，試驗涵蓋超過1.6萬名志願者。

世界衛生組織報告稱，2024年全球登革熱病例超過1460萬例，死亡病例近1.2萬例，創下歷年新高。其中一半死亡案例發生在巴西。

美國史丹佛大學（Stanford University）研究人員2024年發表研究指出，估計當年度的登革熱病例中，有約19%是由全球暖化造成的。

衛生部長帕迪利亞（Alexandre Padilha）在記者會上表示，巴西已與中國藥明生物（Wuxi Biologics）達成協議，將於2026年下半年供應約3000萬劑疫苗。