奈及利亞爆綁架潮「一周數百人被拐」 總統宣布：全國進入緊急狀態

奈及利亞過去一週發生一波綁架潮，有數百人被擄，其中多為學童。奈國總統提努布（Bola Tinubu）今天宣布全國進入「安全緊急狀態」，以因應當前局勢。

法新社報導，提努布發布聲明表示：「這是一場全國性緊急事件，我們正加派軍警人力，特別是在安全狀況堪憂的地區。」

短短幾天內，奈及利亞各地的歹徒先後綁架了20多名穆斯林女學童、38名在祈禱的民眾、300多名天主教學校師生、13名在農場附近行走的年輕女性，另拐走10名婦孺。

21日在尼日州（Niger State）發生的天主教校園擄人案，事發後有數十人獲救或自行逃脫，但仍有265名師生迄今下落不明。

提努布說：「鑒於新出現的安全情勢，我已決定宣布全國進入安全緊急狀態，並下令增加軍隊招募。」

週末期間，他已指示部分用於保護政要的警隊人員歸建執行一般警務，並命令再徵招5萬名新警力。

根據歐盟庇護署（EUAA）資料，在奈及利亞約37.1萬名警力中，超過10萬人原本負責保護政界人士與重要人士。

除了東北部持續16年的聖戰分子動亂，奈及利亞還長期受到治安不穩困擾，勒贖綁架案件頻傳。

奈及利亞境內第一起震驚全球的大規模綁架案發生在2014年，當時伊斯蘭基本教義派組織「博科聖地」（Boko Haram）於東北部奇博克（Chibok）綁走276名少女。

自此之後又發生了好幾千起綁架案，有些甚至未被通報。

奈及利亞風險顧問公司SBM Intelligence最新報告指出，光是2024年7月至2025年6月這段期間，全國就發生997案，至少4722人被擄，至少762人慘遭撕票。

報告指出，綁匪向受害者家屬勒贖約480億奈拉（naira），但成功得手的僅約25.7億奈拉（約166萬美元、新台幣5244萬元）。

SBM Intelligence指出，在這段期間，「奈及利亞的勒贖綁架危機已整合為一個結構化、追逐利潤的產業」。