多明尼加挺美國掃毒　提供空軍基地與機場作後勤

中央社／ 聖多明哥26日綜合外電報導

多明尼加今天表示，將允許美國使用其空軍基地與機場，作為打擊涉販毒品集團的任務之用。迄今為止，美國這項備受爭議的行動已造成80多人死亡。

綜合法新社與美聯社報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在訪問多明尼加首都聖多明哥（SantoDomingo）期間宣布此項消息。華盛頓指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導販毒集團，正尋求強化對他的壓力。

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）在記者會表示，「我們已授權美國，在有限時間內，使用聖伊西卓（San Isidro）空軍基地與美洲（Las Americas）國際機場內的限制區域，以為飛機後勤之用。」

多明尼加將提供上述設施供加油，以及設備、人員運輸，共同出席記者會的赫格塞斯證實「美軍與飛機的臨時部署」，並表示美國對掃毒任務「極其重視」。

赫格塞斯說，「打擊毒品恐怖分子的戰爭中，我們願意主動出擊，以一種能改變整個區域格局的方式採取攻勢，相信這能為我們伙伴帶來安全、穩定與保障」。

「我們必須以強硬與迅速行動來面對毒品恐怖分子及其非法活動。這是他們唯一能聽懂的語言。」

多明尼加總統辦公室在未開放提問的記者會後，公布此合作的更多細節。聲明指出，數架KC-135加油機將進駐用以支援空中巡邏，藉此強化大範圍海空域監控與攔截能力。

聲明也指出，「它們也將為伙伴國家的飛機提供加油服務，以確保監控已確認的非法走私活動，持續偵測與追蹤作業。」

C-130運輸機則將協助醫療後送、消防、氣象偵察與災害救援。

阿比納德指出，得益於與美國緊密合作，過去5年，多明尼加每年查獲的毒品總量，幾乎是前10年的10倍。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

