宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人

中央社／ 佛州西棕櫚灘26日綜合外電報導
美國總統川普今天表態支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉(見圖)。路透
中美洲國家宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，美國總統川普今天表態支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉，還說兩人可以合作打擊毒品販運。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「我希望宏都拉斯人民投票支持自由與民主，選舉阿斯夫拉（Nasry Asfura）擔任總統！」

宏都拉斯總統大選採一輪投票決勝負，結果目前仍難以預測，執政黨自由重建黨（Liberty andRefoundation Party）的蒙卡達（Rixi Moncada）、右派反對黨國家黨（National Party）的阿斯夫拉（NasryAsfura）及中右派反對黨自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）3位候選人目前民調呈勢均力敵。

66歲的現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）自2022年上任，因憲法規定不得連任，無法競選連任。

法新社報導，川普今天公開支持阿斯夫拉，說兩人能攜手對抗該地區的「毒梟共產主義者」（narcocommunists）。

他說：「狄托（Tito，阿斯夫拉的暱稱）和我可以一起對抗毒梟共產主義者，並為宏都拉斯人民帶來必要援助。」

宏都拉斯是暴力最猖獗的拉丁美洲國家之一，主因幫派掌控毒品走私與其他形式的組織犯罪。

