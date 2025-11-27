川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會

快訊

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國總統川普今天在社群媒體發文表示，南非政府侵犯白人人權，他不會邀請南非參加明年在美國邁阿密舉行的二十國集團（G20）峰會。

G20領袖最近在南非召開峰會，但川普沒有出席，一是因為川普稱南非對具有歐洲血統的南非白人（Afrikaner）發動暴力迫害，二是因為川普政府反對南非把本屆G20議程聚焦在氣候變遷與不平等這類議題上。

川普今天在自家社媒網站「真實社群」（TruthSocial）寫道：「美國未參加南非G20峰會，因為南非政府拒絕承認或處理南非白人、其他荷蘭、法國和德國定居者後裔遭受的極其可怕人權侵害。」

他指出：「在G20閉幕時，南非拒絕將主席職務交接給參加閉幕式的美國大使館高階代表。因此，我已下令，南非將不會受邀參加明年在佛州偉大城市邁阿密舉行的2026年G20（峰會）。」

政變失敗遭判27年 巴西前總統波索納洛入監

根據法院文件，巴西最高法院廿五日下令前總統波索納洛入監服刑。他因二○二二年總統大選敗選後策畫政變，被判處廿七年又三個月徒...

降息將成真？聯準會新主席 川普盟友哈塞特有望出線

知情人士透露，美國聯準會（Fed）下任主席人選呼之欲出，現在傳出白宮國家經濟委員會主任哈塞特最有可能出線。協助美國總統川...

蘇丹內戰人道危機惡化 政府軍領袖罕見促川普調停

蘇丹政府軍總司令柏罕今天呼籲美國總統川普調停內戰，促成和平。政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」自從2023年4月交戰以來...

邊境爭議再起？印度女上海機場被扣押18小時 當局稱出生地屬於大陸

印度媒體報導稱，11月21日，一名居住英國、持有印度護照的女性在上海機場轉機時，被中國有關部門阻止並告知，其印度護照無效，因其出生地阿魯納恰爾邦屬於中國。

交通大癱瘓！比利時全國罷工第3天 學校停課、航班停飛

比利時為期3天的全國罷工今天進入最後一天，布魯塞爾機場大多數航班停飛，大眾運輸服務受到嚴重干擾

抗議性別暴力惡化！土耳其數千人走上街頭 女性遇害案5成未偵破

土耳其約2000名民眾今天走上伊斯坦堡街頭示威，抗議性別暴力問題持續惡化，呼籲政府加強保護婦女安全。土耳其女性遭殺害案件...

