川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會
美國總統川普今天在社群媒體發文表示，南非政府侵犯白人人權，他不會邀請南非參加明年在美國邁阿密舉行的二十國集團（G20）峰會。
G20領袖最近在南非召開峰會，但川普沒有出席，一是因為川普稱南非對具有歐洲血統的南非白人（Afrikaner）發動暴力迫害，二是因為川普政府反對南非把本屆G20議程聚焦在氣候變遷與不平等這類議題上。
川普今天在自家社媒網站「真實社群」（TruthSocial）寫道：「美國未參加南非G20峰會，因為南非政府拒絕承認或處理南非白人、其他荷蘭、法國和德國定居者後裔遭受的極其可怕人權侵害。」
他指出：「在G20閉幕時，南非拒絕將主席職務交接給參加閉幕式的美國大使館高階代表。因此，我已下令，南非將不會受邀參加明年在佛州偉大城市邁阿密舉行的2026年G20（峰會）。」
