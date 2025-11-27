幾內亞比索發生政變 軍方稱總統被捕

快訊

中央社／ 幾內亞比索首都比索26日綜合外電報導

西非國家幾內亞比索在大選進行3天之後，軍方今天宣布，已「全面掌控」國家，總統恩巴羅被逮捕，選舉程序停止、陸海空邊境關閉。

法新社報導，軍方這項聲明發布之前，總統府附近曾傳出激烈槍響，穿著軍服人員隨後接管了通往總統官邸的主要道路。

當天下午，總統辦公室軍事主管恩坎哈（DenisN’Canha）向媒體表示，「由各軍種組成的指揮團將接管國家領導權，直到另行通知」。恩坎哈宣讀聲明時，身旁站著持槍士兵。

幾內亞比索大選，原訂明天公布初步結果，現任總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）原被看好能夠連任。恩巴羅及反對黨候選人迪亞斯（Fernando Dias）先前各自宣布自己勝選。

軍方消息指出，恩巴羅目前已遭逮捕，被安置在參謀總部，他將會「受到妥善對待」。

另一名高階軍官也證實恩巴羅被拘留，參謀長及內政部長也一同被羈押。

幾內亞比索選舉委員會（CNE）通訊官員賈洛（Abdourahmane Djalo）向法新社表示，今天選委會遭到不明武裝分子攻擊。

為配合幾內亞比索的投票及選後維安工作，超過6780名安全部隊，包括西非經濟共同體（ECOWAS）的維安部隊進駐。

幾內亞比索局勢長期動盪，獨立以來已經歷4次政變，還有多次未遂政變。

恩坎哈聲明指出，軍方查獲一起企圖破壞國家穩定的陰謀，其中涉及「國內毒梟」，「將武器引進國內，意圖顛覆憲政體制」。

他宣布，「全面中止選舉程序」，「停播所有媒體節目」，關閉陸空海邊境，並強制實施宵禁。

幾內亞比索長期政治動盪，滋長非法活動，是拉丁美洲與歐洲之間毒品販運的重要中轉站。

