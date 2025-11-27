幾內亞比索軍官宣布掌控國家 暫停選舉程序、關邊界

西非國家幾內亞比索3天前剛舉行國會和總統大選，但該國軍官今天宣布「完全掌控」國家，並暫停選舉程序、關閉邊界。

法新社記者在現場目擊，軍方人員於首都比索（Bissau）的軍事總部宣讀上述聲明。

今天稍早，幾內亞比索總統府附近傳出槍響，身穿軍服的人員接管了通往總統府的主要道路。

官方初步選舉結果原定明天公布，現任總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）被看好能夠連任，目前還不清楚他的去向。

幾內亞比索局勢長期動盪，獨立以後已經歷4次政變，還有多次未遂政變。

幾內亞比索是全球最貧窮國家之一，也因長期政局不穩，成為拉丁美洲與歐洲之間毒品販運的重要中轉站。