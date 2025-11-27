沙柯吉2012年競選資金案 法國最高院維持有罪判決

法國最高法院今天作出判決，維持前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）2012年參選連任期間的非法競選資金罪名成立，這對他的政治聲譽無疑又是一次打擊。

沙柯吉2012年競選連任法國總統失敗，之後他被控競選資金過度支出且試圖造假隱瞞，法國最高法院今天針對此案最終確認沙柯吉判處1年刑期，其中6個月為緩刑。

根據法國法律，沙柯吉可以居家服刑，並要配戴電子監控相關設備。

現年70歲的沙柯吉還涉及另一起競選資金案，2007年法國總統競選期間，其親信涉嫌收取已故利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）政治獻金，沙柯吉被法院以刑事共謀罪判處5年刑期，但他堅稱無罪。

沙柯吉因為利比亞政治獻金案而在10月21日入獄服刑20天，並於11月10日獲准在司法監督下離開監獄以待上訴審理。