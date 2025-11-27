政變失敗遭判27年 巴西前總統波索納洛入監

根據法院文件，巴西最高法院廿五日下令前總統波索納洛入監服刑。他因二○二二年總統大選敗選後策畫政變，被判處廿七年又三個月徒刑。

路透報導，大法官莫瑞斯下令將波索納洛關押於首都巴西利亞聯邦警察總部，波索納洛自廿二日以來已被拘留在警察總部，當局指控他用烙鐵破壞腳踝監控器。他承認試圖用烙鐵打開腳踝監視器，但宣稱沒有逃跑的意圖，會出現此一舉動是因為抗癲癇藥物所引起的「妄想症」。

波索納洛在二○二二年總統大選輸給左翼的現任總統魯拉，隨後策畫政變，九月遭判刑定讞。

波索納洛被控試圖在敗選後暗殺魯拉及其副手，但該陰謀未能獲得陸軍和空軍指揮官支持。魯拉於二○二三年一月一日順利宣誓就職，但在當年一月八日，數千名波索納洛支持者衝進巴西利亞政府大樓，安全部隊介入，約一千五百人被捕。法官們認定，暴亂者是受到波索納洛煽動，波索納洛計畫讓軍隊介入，讓他重新掌權。

七十歲的波索納洛也被禁止在二○六○年之前競選公職，也就是在他刑滿釋放後的八年。他稱這場審判是政治迫害，旨在阻止他參加二○二六年總統大選。

廿五日稍早，最高法院正式結束波索納洛策畫政變案件，同時裁定所有上訴途徑已用盡，罪名成立判決確定生效。本月較早，最高法院駁回了他的上訴。

波索納洛的律師維拉迪表示，最高法院過早結案，應給予更多上訴時間。

在廿二日被拘留前，波索納洛因涉嫌請求盟友、美國總統川普干預對他的訴訟，在巴西利亞遭到居家軟禁超過一百天。

川普今年八月宣布對巴西課徵百分之五十關稅，施壓巴西政府釋放波索納洛。隨後因美國國內物價壓力，川普本月稍早宣布取消對巴西農產品的百分之四十關稅。