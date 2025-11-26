因應俄羅斯軍事威脅 瑞典擬增加長程武器與防空系統

中央社／ 斯德哥爾摩26日專電

瑞典國防軍表示，有鑑於俄羅斯在未來幾年的軍事威脅會繼續升高，國防軍有意購入射程至少達2000公里，可以打擊俄羅斯境內目標的長程武器，並建議將部分經費用於防空系統、備戰相關的準備工作上。

瑞典國防部在24日交給政府的調查報告中指出，俄羅斯在未來2到5年可能會有大幅度增加軍備與軍事能力的動作。

根據這份報告，俄羅斯的威脅會一直持續到2030年，對此瑞典國防參謀部部長愛德斯壯（Carl-JohanEdstrom）表示，這可能意味著，俄羅斯會在與波羅的海各國的國界增加地面部隊軍力，加強長程作戰能力以及強化在北極海的海軍力量。

愛德斯壯表示，為因應俄羅斯的威脅，瑞典必須實現去年增加國防預算的決定，達到北約（NATO）的要求。國防軍希望購入射程至少達2000公里，可以打擊俄羅斯境內目標的長程武器。這類長程武器將會在俄羅斯攻擊北約，必須啟動北約第5條款（Article 5）的安全保障時使用。北約第5條款為北約集體防禦的核心，即任何成員國遭受攻擊時，視同對全體成員的攻擊。

除了長程武器以外，瑞典國防軍的報告指出，偵察衛星與更多的防空系統也會是國防預算增加後需要購入的重要防禦設備，這樣瑞典才能達到北約的要求並且對抗俄羅斯持續升高的威脅。

愛德斯壯表示，強大的空防與飛彈防禦可在許多不同情況下保衛瑞典，因此有其必要。

瑞典國防部長約松（Pål Jonson）表示，瑞典近期將會進行大量軍購，其中包括4艘護衛艦，護衛艦將會是瑞典防空系統的一環，將會用來防衛瑞典免受彈道飛彈的威脅。

報告中也提到，瑞典國防軍希望能夠更新目前已經接近除役年限的掃雷艦隊。國防軍也建議，可將國防預算增加的部分經費用在與備戰相關的準備之上。瑞典希望透過提供能源、交通基礎設施、醫療救護與電子通訊等功能來作為北約的區域基地。愛德斯壯表示，這需要全民防衛的力量來支援軍事目的。

國防預算 瑞典 俄羅斯

延伸閱讀

鞏固能源合作夥伴關係 中擬擴大進口俄石油、煤炭

美頻釋樂觀訊號 但俄烏有歧見的「小細節」暗藏三大魔鬼

烏克蘭原則同意協定 美將派遣特使與俄國協商

普亭下令加強國家身分認同 烏東占領區成重點

相關新聞

邊境爭議再起？印度女上海機場被扣押18小時 當局稱出生地屬於大陸

印度媒體報導稱，11月21日，一名居住英國、持有印度護照的女性在上海機場轉機時，被中國有關部門阻止並告知，其印度護照無效，因其出生地阿魯納恰爾邦屬於中國。

政變失敗遭判27年 巴西前總統波索納洛入監

根據法院文件，巴西最高法院廿五日下令前總統波索納洛入監服刑。他因二○二二年總統大選敗選後策畫政變，被判處廿七年又三個月徒...

降息將成真？聯準會新主席 川普盟友哈塞特有望出線

知情人士透露，美國聯準會（Fed）下任主席人選呼之欲出，現在傳出白宮國家經濟委員會主任哈塞特最有可能出線。協助美國總統川...

蘇丹內戰人道危機惡化 政府軍領袖罕見促川普調停

蘇丹政府軍總司令柏罕今天呼籲美國總統川普調停內戰，促成和平。政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」自從2023年4月交戰以來...

交通大癱瘓！比利時全國罷工第3天 學校停課、航班停飛

比利時為期3天的全國罷工今天進入最後一天，布魯塞爾機場大多數航班停飛，大眾運輸服務受到嚴重干擾

抗議性別暴力惡化！土耳其數千人走上街頭 女性遇害案5成未偵破

土耳其約2000名民眾今天走上伊斯坦堡街頭示威，抗議性別暴力問題持續惡化，呼籲政府加強保護婦女安全。土耳其女性遭殺害案件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。