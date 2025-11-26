埃及5國「美杜莎」聯合軍演 主階段劍指東地中海

埃及武裝部隊今天與周邊4國共同進行「美杜莎-14」聯合軍演主階段。主階段以「東地中海」戰場環境為主要情境設計，除練兵外，也隱含由希臘主導，向土耳其展示地區聯合力量的政治意味。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及國防部長兼三軍總司令薩克爾（Abdel Mageed Saqr）和三軍總參謀長哈利法（Ahmed Khalifa）今天出席「美杜莎-14」聯合軍演主階段。

埃及武裝部隊目前與希臘、塞浦路斯、沙烏地阿拉伯和法國的軍隊，共同進行「美杜莎-14」（MEDUSA14）聯合軍演，另有12國以觀察員身分參加。此次演習自19日拉開序幕，演習地點涵蓋地中海沿岸戰區、穆罕默德·納吉布（Mohamed Naguib）軍事基地，以及其他多個埃及空軍基地。

主階段為演習的核心環節，強調區域防禦和聯盟作戰，因此可從中檢驗並改進部隊在模擬真實作戰環境下的協同作戰能力和戰術水準。

「美杜莎」演習主階段不同於其他太平洋或歐洲平原的演習，主要聚焦於奪島和守島，以及兩棲登陸和反登陸作戰，向來以「東地中海」戰場環境為主要情境設計。

本次主階段演習由參演部隊對一艘可疑船隻進行「登船、檢查、搜查和扣押」（visit、board、search、seizure，VBSS）行動，還有執行搜救任務，並進行水面威脅防禦演練，包括使用不同口徑的艦炮實彈射擊。

埃及武裝部隊訓練局局長阿拉伊什（Sherif Al-Araishi）表示，這次演習目的為取得國際交流經驗，並可掌握現代軍事戰術，進而加強國際間合作，和提升聯合作戰能力。

阿拉伊什進一步解釋，演習課程還包括一系列理論和操練課程，使參演部隊可貫徹作戰理念，並就海上任務進行聯合規劃，以增強國與國之間的互通性，並提升集體訓練能力。

在本次演習中，不同參演國也派出傘兵部隊攜帶國旗飛越吉薩金字塔，並進行自由落體跳傘，以訓練各部隊間的協調性和凝聚力。

「美杜莎」演習由希臘和塞浦路斯主導，參演國通常與土耳其維持複雜或緊張的關係。去年的「MEDUSA 13」演習即在希臘進行。

「美杜莎」演習不僅是一個定期聯合軍事演練，更具有政治性象徵意味。聯合參演國作為一個區域聯盟，共同支持希臘來制衡土耳其。因此，「美杜莎」演習主階段的一切活動都以圍繞著在「東地中海」這個特定戰場上為主。