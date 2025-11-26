快訊

中央社／ 蘇丹港26日綜合外電報導
蘇丹內戰已造成數萬人喪生、1200萬人流離失所，導致全球規模最大飢荒與難民危機。 新華社
蘇丹政府軍總司令柏罕今天呼籲美國總統川普調停內戰，促成和平。政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」自從2023年4月交戰以來，已造成數萬人喪生、1200萬人流離失所。

蘇丹實際領導人柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）投書「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出：「蘇丹人民現在寄望華府能在美國總統展現誠信的基礎上採取下一步行動，與我們以及區域真正追求和平人士合作，終結這場戰爭。」

法新社報導，自從內戰爆發以來，斡旋柏罕與其前副手、快速支援部隊（Rapid Support Forces, RSF）指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）達成和平的工作一再失敗。

內戰已造成數萬人喪生、1200萬人流離失所，導致全球規模最大飢荒與難民危機。

柏罕領導的政府軍受到國際承認；美國1月認定RSF在西部達佛地區（Darfur）犯下種族滅絕罪。

在沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed Bin Salman）敦促之下，川普上週首次對蘇丹內戰表達關注，矢言將出面結束這場戰爭。

柏罕寫道：「蘇丹人的共識是，川普是一位直言不諱、行事果斷的領導人，許多人相信他有決心對抗那些拖延我們苦難的外部勢力。」

美國、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯與埃及正試圖促成停火。政府軍和RSF對於之前由美國和沙烏地斡旋的談判都採取拖延態度。

蘇丹內戰人道危機惡化 政府軍領袖罕見促川普調停

