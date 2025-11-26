快訊

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

孟加拉前總理保管箱查扣10公斤黃金 價值逾4000萬元

中央社／ 達卡26日綜合外電報導

孟加拉官員今天表示，反貪腐當局在前總理哈希納（Sheikh Hasina）名下的銀行保管箱中查扣約10公斤黃金、價值約130萬美元（約新台幣4070萬元）。

法新社報導，國家稅務局（National Board ofRevenue）旗下中央情報單位（Central IntelligenceCell，CIC）官員指出，相關保管箱9月已遭扣押，本週依法院命令開啟後，查出約9.7公斤屬於哈希納的黃金。

調查人員表示，哈希納任內曾收到多項禮物，依法應上繳國庫，部分卻未依規定申報或移交。國稅局目前也展開調查，以查明她是否涉及逃漏稅，以及是否在個人報稅資料中申報這批黃金。

本月稍早，孟加拉「國際戰犯法庭」（InternationalCrimes Tribunal）判處逃亡海外的前總理哈希納死刑，結束歷時數月的審判，法庭認定她去年下令鎮壓學生發起的抗議運動，導致多人死亡。

抗議民眾指控政府鎮壓造成數百人死亡、數千人受傷，哈希納去年8月在抗議群眾衝入官邸前，緊急逃往鄰國印度首都新德里後滯留至今。

而在孟加拉國際戰犯法庭宣布判決後，達卡當局已致函印度外交部提出引渡要求。

黃金 孟加拉 貪汙

延伸閱讀

年末歡樂就差這一「手」！HUBLOT「皇金」表 預約派對奢華

富爸爸作者曝史上最大崩盤已至：AI將摧毀就業 持有「這資產」免驚

好市多「黑色購物週」Day 2優惠預告 Dyson吹風機、液體衛生棉再加碼

卡巴迪／強壓地主孟加拉 女子世界盃與印度爭金

相關新聞

邊境爭議再起？印度女上海機場被扣押18小時 當局稱出生地屬於大陸

印度媒體報導稱，11月21日，一名居住英國、持有印度護照的女性在上海機場轉機時，被中國有關部門阻止並告知，其印度護照無效，因其出生地阿魯納恰爾邦屬於中國。

交通大癱瘓！比利時全國罷工第3天 學校停課、航班停飛

比利時為期3天的全國罷工今天進入最後一天，布魯塞爾機場大多數航班停飛，大眾運輸服務受到嚴重干擾

抗議性別暴力惡化！土耳其數千人走上街頭 女性遇害案5成未偵破

土耳其約2000名民眾今天走上伊斯坦堡街頭示威，抗議性別暴力問題持續惡化，呼籲政府加強保護婦女安全。土耳其女性遭殺害案件...

俄可能提供幫助？北韓擴建設施估已擁150枚核武 南韓專家警告分析

南韓國防研究院（KIDA）核安全研究室今天表示，北韓正在透過擴建與新建核武設施來提升生產能力，目前北韓預估擁有150枚核...

南韓前總理涉協助內亂…韓悳洙遭求處15年徒刑 法院將在明年1月宣判

南韓前國務總理韓悳洙因涉嫌幫助內亂等罪嫌，今天在一審最後一場庭審中，遭特檢組以協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證等罪嫌...

去南韓要留意！首爾地鐵2大工會預告 「12月12日起全面罷工」

南韓首爾地鐵的第1工會、第3工會將在12月12日起發動全面罷工，有MZ工會之稱的第3工會主張，因首爾市主辦活動而衍伸的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。