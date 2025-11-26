聽新聞
邊境爭議再起？印度女上海機場被扣押18小時 當局稱出生地屬於大陸
（德國之聲中文網）印度媒體報導稱，11月21日，一名居住英國、持有印度護照的女性在上海機場轉機時，被中國有關部門阻止並告知，其印度護照無效，因其出生地阿魯納恰爾邦屬於中國。
這位名為普雷瑪．旺喬姆．通多克（Prema Wangjom Thongdok）的女性表示，她被阻止繼續飛往日本，並被扣押18個小時。
周二（11月25日）晚些時候，印度外交部發言人在一份聲明中表示，阿魯納恰爾邦是印度不可分割的一部分。
這名發言人還表示，「中國有關部門仍未能就其行為作出解釋，其行為違反多項國際航空旅行公約。」印度已向中方作出強烈抗議。
中國外交部發言人毛寧11月25日則表示，藏南地區是中國領土，中方從不承認印度非法設立的所謂「阿魯納恰爾邦」。毛寧還表示，中國邊檢機關始終依法依規履行查驗手續，沒有對她采取強制措施，也不存在所謂羈押、滋擾等情況。
但普雷瑪．旺喬姆．通多克向媒體表示，她在上海機場被告知只能飛返英國或飛往印度，而不是按行程繼續飛往日本。她表示，在聯絡印度駐上海總領事館人員後，在後者協助下飛離上海。
近來，中印兩國舉行一系列高層互訪。8月，印度總理莫迪七年來首次訪華，並與中國國家主席習近平共同承諾兩國是夥伴，不是對手。
印度和中國有3800公里的邊界線，自1950年代以來一直存在爭議。
2020年，兩國在喜馬拉雅爭議地區發生血腥衝突， 20名印度士兵和4名中國士兵在肉搏戰中死亡。
（據路透社、美聯社等）
