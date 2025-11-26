快訊

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

聽新聞
0:00 / 0:00

邊境爭議再起？印度女上海機場被扣押18小時 當局稱出生地屬於大陸

德國之聲／ 德國之聲
近來，中印兩國舉行一系列高層互訪。8月，印度總理莫迪七年來首次訪華，並與中國國家主席習近平共同承諾兩國是夥伴，不是對手。 歐新社
近來，中印兩國舉行一系列高層互訪。8月，印度總理莫迪七年來首次訪華，並與中國國家主席習近平共同承諾兩國是夥伴，不是對手。 歐新社

（德國之聲中文網）印度媒體報導稱，11月21日，一名居住英國、持有印度護照的女性在上海機場轉機時，被中國有關部門阻止並告知，其印度護照無效，因其出生地阿魯納恰爾邦屬於中國。

這位名為普雷瑪．旺喬姆．通多克（Prema Wangjom Thongdok）的女性表示，她被阻止繼續飛往日本，並被扣押18個小時。

周二（11月25日）晚些時候，印度外交部發言人在一份聲明中表示，阿魯納恰爾邦是印度不可分割的一部分。

這名發言人還表示，「中國有關部門仍未能就其行為作出解釋，其行為違反多項國際航空旅行公約。」印度已向中方作出強烈抗議。

中國外交部發言人毛寧11月25日則表示，藏南地區是中國領土，中方從不承認印度非法設立的所謂「阿魯納恰爾邦」。毛寧還表示，中國邊檢機關始終依法依規履行查驗手續，沒有對她采取強制措施，也不存在所謂羈押、滋擾等情況。

但普雷瑪．旺喬姆．通多克向媒體表示，她在上海機場被告知只能飛返英國或飛往印度，而不是按行程繼續飛往日本。她表示，在聯絡印度駐上海總領事館人員後，在後者協助下飛離上海。

近來，中印兩國舉行一系列高層互訪。8月，印度總理莫迪七年來首次訪華，並與中國國家主席習近平共同承諾兩國是夥伴，不是對手。

印度和中國有3800公里的邊界線，自1950年代以來一直存在爭議。

2020年，兩國在喜馬拉雅爭議地區發生血腥衝突， 20名印度士兵和4名中國士兵在肉搏戰中死亡。

（據路透社、美聯社等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

印度 上海 機場 喜馬拉雅山 習近平 北京 莫迪 外交部 轉機

延伸閱讀

宏碁旗下海柏特持續「三多策略」 樂觀2026年營收雙位數成長

稱金寶湯是「窮人食品」、譏印度工人白痴 公司高管被休假

公私協力創造浮葉棲地 嘉縣九芎埤重現水雉漫步

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發大陸網友抨擊

相關新聞

邊境爭議再起？印度女上海機場被扣押18小時 當局稱出生地屬於大陸

印度媒體報導稱，11月21日，一名居住英國、持有印度護照的女性在上海機場轉機時，被中國有關部門阻止並告知，其印度護照無效，因其出生地阿魯納恰爾邦屬於中國。

交通大癱瘓！比利時全國罷工第3天 學校停課、航班停飛

比利時為期3天的全國罷工今天進入最後一天，布魯塞爾機場大多數航班停飛，大眾運輸服務受到嚴重干擾

抗議性別暴力惡化！土耳其數千人走上街頭 女性遇害案5成未偵破

土耳其約2000名民眾今天走上伊斯坦堡街頭示威，抗議性別暴力問題持續惡化，呼籲政府加強保護婦女安全。土耳其女性遭殺害案件...

俄可能提供幫助？北韓擴建設施估已擁150枚核武 南韓專家警告分析

南韓國防研究院（KIDA）核安全研究室今天表示，北韓正在透過擴建與新建核武設施來提升生產能力，目前北韓預估擁有150枚核...

南韓前總理涉協助內亂…韓悳洙遭求處15年徒刑 法院將在明年1月宣判

南韓前國務總理韓悳洙因涉嫌幫助內亂等罪嫌，今天在一審最後一場庭審中，遭特檢組以協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證等罪嫌...

去南韓要留意！首爾地鐵2大工會預告 「12月12日起全面罷工」

南韓首爾地鐵的第1工會、第3工會將在12月12日起發動全面罷工，有MZ工會之稱的第3工會主張，因首爾市主辦活動而衍伸的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。