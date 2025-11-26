交通大癱瘓！比利時全國罷工第3天 學校停課、航班停飛

比利時為期3天的全國罷工今天進入最後一天，布魯塞爾機場大多數航班停飛，大眾運輸服務受到嚴重干擾。

路透社報導，這次罷工由比利時主要工會發起，是抗議總理德威弗（Bart De Wever）聯合政府的最新行動。示威者反對德威弗政府提出的年金及勞動市場改革方案。

布魯塞爾機場（Brussels Airport）取消所有出發航班，原定203個抵達航班也有110個取消。

比利時另一主要機場沙勒羅瓦機場（Charleroi Airport）則於官網表示，由於人力短缺，預期機場運作將大受影響，無法保證原定班機能順利起降。

當地媒體報導指出，這次罷工的最後一天預計影響最大，包括學校、大眾運輸與民間企業都會被波及。

布魯塞爾今天下午將舉行抗議活動，而上個月的類似示威曾吸引約8萬人參加。

ABVV-FGTB工會於官網表示：「德威弗政府的預算傳達出的訊息很惡劣：必須工作更久、更辛苦，年金、健康及購買力的保障卻變少。」

儘管政府在經過數月協商後，於24日達成明年預算協議，仍未能阻止罷工進行。

政府計劃對銀行徵收新稅，並調高機票與天然氣稅。加上削減支出，預計2029年前政府赤字能減少92億歐元（約新台幣3334億元）。