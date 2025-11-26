快訊

中央社／ 布魯塞爾26日綜合外電報導
比利時為期3天的全國罷工今天進入最後一天，布魯塞爾機場大多數航班停飛，大眾運輸服務受到嚴重干擾。 路透社
比利時為期3天的全國罷工今天進入最後一天，布魯塞爾機場大多數航班停飛，大眾運輸服務受到嚴重干擾。 路透社

比利時為期3天的全國罷工今天進入最後一天，布魯塞爾機場大多數航班停飛，大眾運輸服務受到嚴重干擾。

路透社報導，這次罷工由比利時主要工會發起，是抗議總理德威弗（Bart De Wever）聯合政府的最新行動。示威者反對德威弗政府提出的年金及勞動市場改革方案。

布魯塞爾機場（Brussels Airport）取消所有出發航班，原定203個抵達航班也有110個取消。

比利時另一主要機場沙勒羅瓦機場（Charleroi Airport）則於官網表示，由於人力短缺，預期機場運作將大受影響，無法保證原定班機能順利起降。

當地媒體報導指出，這次罷工的最後一天預計影響最大，包括學校、大眾運輸與民間企業都會被波及。

布魯塞爾今天下午將舉行抗議活動，而上個月的類似示威曾吸引約8萬人參加。

ABVV-FGTB工會於官網表示：「德威弗政府的預算傳達出的訊息很惡劣：必須工作更久、更辛苦，年金、健康及購買力的保障卻變少。」

儘管政府在經過數月協商後，於24日達成明年預算協議，仍未能阻止罷工進行。

政府計劃對銀行徵收新稅，並調高機票與天然氣稅。加上削減支出，預計2029年前政府赤字能減少92億歐元（約新台幣3334億元）。

機場 罷工 布魯塞爾 比利時 大眾運輸 航班 抗議行動

相關新聞

俄可能提供幫助？北韓擴建設施估已擁150枚核武 南韓專家警告分析

南韓國防研究院（KIDA）核安全研究室今天表示，北韓正在透過擴建與新建核武設施來提升生產能力，目前北韓預估擁有150枚核...

交通大癱瘓！比利時全國罷工第3天 學校停課、航班停飛

比利時為期3天的全國罷工今天進入最後一天，布魯塞爾機場大多數航班停飛，大眾運輸服務受到嚴重干擾

抗議性別暴力惡化！土耳其數千人走上街頭 女性遇害案5成未偵破

土耳其約2000名民眾今天走上伊斯坦堡街頭示威，抗議性別暴力問題持續惡化，呼籲政府加強保護婦女安全。土耳其女性遭殺害案件...

南韓前總理涉協助內亂…韓悳洙遭求處15年徒刑 法院將在明年1月宣判

南韓前國務總理韓悳洙因涉嫌幫助內亂等罪嫌，今天在一審最後一場庭審中，遭特檢組以協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證等罪嫌...

去南韓要留意！首爾地鐵2大工會預告 「12月12日起全面罷工」

南韓首爾地鐵的第1工會、第3工會將在12月12日起發動全面罷工，有MZ工會之稱的第3工會主張，因首爾市主辦活動而衍伸的人...

總統也遭襲胸騷擾…墨西哥女性抗議性別暴力 平均每天10人喪命

根據官方數據顯示，墨西哥平均每天有10名女性或女孩因性別暴力喪命，數百名女性今天在墨西哥市上街抗議這類犯罪

