菲防洪工程弊案民怨升高 政府凍結涉貪62億元資產

中央社／ 馬尼拉26日專電

菲律賓政府持續加大掃貪力道以平息民怨，反洗錢委員會（AMLC）今天宣布，已凍結與防洪工程弊案相關、價值約新台幣62億元的資產

防洪工程弊案引發的民怨持續升高，政府加快肅貪腳步，AMLC透過新聞稿表示，弊案爆發以來，累計凍結3566個銀行帳戶、198份保單、247輛汽車、178筆不動產及16個電子錢包帳戶。

被凍結的資產總價值達117億披索（約新台幣62億元），預料金額還會持續增加。

9月16日迄今，菲律賓上訴法院已針對防洪工程弊案發布近10份資產凍結令，昨天才剛有1名現任高官和1名前國會議員的資產被凍結，除了銀行帳戶之外，還包括價值39億披索的2架直升機及1架飛機。

AMLC執行長戴維（Matthew David）表示，凍結令可讓政府對洗錢活動進行更全面的調查；他也承諾會運用一切法律手段，確使貪污分子受到制裁。

菲律賓7月間連遭多場颱風侵襲，災情慘重，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）揭露防洪工程弊案並下令徹查。後續調查發現，許多防洪工程品質低劣，有些甚至遲未開工，政府撥款被中飽私囊，許多國會議員、承包商及公共工程部官員牽涉其中。

9月上任的公共工程部長狄尚（Vince Dizon）曾在參議院聽證會上坦承，防洪工程弊案造成的公家損失，可能達到上兆披索。

防洪工程弊案引發反貪污示威遍地開花，小馬可仕13日說，將有貪官在牢中度過耶誕節。反貪污法庭上週對16名涉貪人員發出拘捕令，截稿時執法當局已逮捕其中9人。

弊案 小馬可仕 資產

相關新聞

俄可能提供幫助？北韓擴建設施估已擁150枚核武 南韓專家警告分析

南韓國防研究院（KIDA）核安全研究室今天表示，北韓正在透過擴建與新建核武設施來提升生產能力，目前北韓預估擁有150枚核...

抗議性別暴力惡化！土耳其數千人走上街頭 女性遇害案5成未偵破

土耳其約2000名民眾今天走上伊斯坦堡街頭示威，抗議性別暴力問題持續惡化，呼籲政府加強保護婦女安全。土耳其女性遭殺害案件...

南韓前總理涉協助內亂…韓悳洙遭求處15年徒刑 法院將在明年1月宣判

南韓前國務總理韓悳洙因涉嫌幫助內亂等罪嫌，今天在一審最後一場庭審中，遭特檢組以協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證等罪嫌...

去南韓要留意！首爾地鐵2大工會預告 「12月12日起全面罷工」

南韓首爾地鐵的第1工會、第3工會將在12月12日起發動全面罷工，有MZ工會之稱的第3工會主張，因首爾市主辦活動而衍伸的人...

總統也遭襲胸騷擾…墨西哥女性抗議性別暴力 平均每天10人喪命

根據官方數據顯示，墨西哥平均每天有10名女性或女孩因性別暴力喪命，數百名女性今天在墨西哥市上街抗議這類犯罪

日本研議放棄「非核三原則」掀國內外安全疑慮 提升南韓跟進可能性

隨著東北亞的安全挑戰日益升溫，日本執政黨自民黨將針對國家安全政策展開討論，其中包含研議是否廢除日本長期奉行的「不擁有、不製造、不引進」非核武三原則。

