抗議性別暴力惡化！土耳其數千人走上街頭 女性遇害案5成未偵破

中央社／ 伊斯坦堡25日綜合外電報導
土耳其約2000名民眾今天走上伊斯坦堡街頭示威，抗議性別暴力問題持續惡化，呼籲政府加強保護婦女安全。 歐新社
土耳其約2000名民眾今天走上伊斯坦堡街頭示威，抗議性別暴力問題持續惡化，呼籲政府加強保護婦女安全。土耳其女性遭殺害案件約五成至今仍未偵破，長期以來引發社會關注。

法新社報導，抗議民眾多為女性、LGBTQ族群，他們一路高喊受害者姓名，沿著熱鬧的獨立大道（Istiklal Avenue）部分路段前行。警方在場監控，遊行過程平和，未發生衝突。

過去在土耳其舉行的「國際消除對女性使用暴力日」（International Day for the Elimination of Violenceagainst Women）及3月的「國際婦女節」（Women'sDay）相關集會，經常遭遇警方強勢鎮壓，並有不少民眾因而被捕。

根據「我們將阻止殺害女性」（We Will StopFemicides）平台統計，2025年1月至10月間，有235名女性遭男性殺害，另有247名女性死因可疑。

人權團體指出，土耳其政府自2021年退出防止和反對針對婦女暴力「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention）後，被歸類為可疑或自殺的女性死亡案件疑似增加。

土耳其約2000名民眾今天走上伊斯坦堡街頭示威，抗議性別暴力問題持續惡化，呼籲政府加強保護婦女安全。 美聯社
土耳其防暴警察在抗議活動中維持秩序。 歐新社
土耳其防暴警察在抗議活動中維持秩序。 歐新社

土耳其 伊斯坦堡 婦女節 性別 女權 抗議行動

