抗議性別暴力惡化！土耳其數千人走上街頭 女性遇害案5成未偵破
土耳其約2000名民眾今天走上伊斯坦堡街頭示威，抗議性別暴力問題持續惡化，呼籲政府加強保護婦女安全。土耳其女性遭殺害案件約五成至今仍未偵破，長期以來引發社會關注。
法新社報導，抗議民眾多為女性、LGBTQ族群，他們一路高喊受害者姓名，沿著熱鬧的獨立大道（Istiklal Avenue）部分路段前行。警方在場監控，遊行過程平和，未發生衝突。
過去在土耳其舉行的「國際消除對女性使用暴力日」（International Day for the Elimination of Violenceagainst Women）及3月的「國際婦女節」（Women'sDay）相關集會，經常遭遇警方強勢鎮壓，並有不少民眾因而被捕。
根據「我們將阻止殺害女性」（We Will StopFemicides）平台統計，2025年1月至10月間，有235名女性遭男性殺害，另有247名女性死因可疑。
人權團體指出，土耳其政府自2021年退出防止和反對針對婦女暴力「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention）後，被歸類為可疑或自殺的女性死亡案件疑似增加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言