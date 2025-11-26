快訊

俄可能提供幫助？北韓擴建設施估已擁150枚核武 南韓專家警告分析

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
南韓國防研究院（KIDA）核安全研究室今天表示，北韓正在透過擴建與新建核武設施來提升生產能力，目前北韓預估擁有150枚核武。圖為北韓領導人金正恩視察核武設施。 歐新社
南韓國防研究院（KIDA）核安全研究室今天表示，北韓正在透過擴建與新建核武設施來提升生產能力，目前北韓預估擁有150枚核武。圖為北韓領導人金正恩視察核武設施。 歐新社

南韓國防研究院（KIDA）核安全研究室今天表示，北韓正在透過擴建與新建核武設施來提升生產能力，目前北韓預估擁有150枚核武，2040年甚至可能達到400枚以上核武。

南韓國防研究院（KIDA）核安全研究室長李相圭今天出席在龍山國防會展中心舉行的「2025年北韓軍事論壇」，李相圭分析指出，北韓目前預估擁有115至131枚鈾彈、15至19枚鈽彈，總核武數量推估有127至150枚。

而且北韓在2030年可能擁有達200多枚、2040年甚至可能達到400枚以上核武。報導指出，這個分析數字是各研究機構推估量的2至3倍，美國國會研究處（CRS）、日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）等估計北韓擁有約50枚核武。

對此李相圭向韓聯社說明，這是因為北韓在寧邊、降仙等地的鈾濃縮設施已增加，反映在估算數量中。國際原子能總署（IAEA）在8月報告曾指出，北韓在寧邊新建了疑似鈾濃縮設施的建物，可能用於擴大濃縮鈾活動。

不過李相圭認為，北韓要開發適合核動力潛艦使用、濃縮度達20%以上的小型核反應爐，預估仍需超過10年時間，俄羅斯可能向北韓部分提供或支援所需技術、材料、零件及經驗。

北韓 核武 國防 南韓 金正恩 軍事 俄羅斯

