快訊

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

你也有買嗎？專家統整「5項最該省下」隱藏支出 別再花冤枉錢

南韓前總理涉協助內亂…韓悳洙遭求處15年徒刑 法院將在明年1月宣判

中央社／ 首爾26日專電
南韓前國務總理韓悳洙因涉嫌幫助內亂等罪嫌，今天在一審最後一場庭審中，遭特檢組以協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證等罪嫌，求處15年有期徒刑。 美聯社
南韓前國務總理韓悳洙因涉嫌幫助內亂等罪嫌，今天在一審最後一場庭審中，遭特檢組以協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證等罪嫌，求處15年有期徒刑。 美聯社

南韓前國務總理韓悳洙因涉嫌幫助內亂等罪嫌，今天在一審最後一場庭審中，遭特檢組以協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證等罪嫌，求處15年有期徒刑。法院將在明年1月宣判。

首爾中央地方法院今天就此案開庭，特檢組在庭上指出，韓悳洙身為國務總理，是總統的第一輔佐官，也是政府的二把手、國務會議副議長，具有牽制、阻止總統錯誤行使權限的義務，直指韓悳洙是「此案中事實上唯一能阻止內亂發生的人」。

特檢組認為韓悳洙沒有盡到應盡的義務，在戒嚴宣布前後的一連串行為都是在幫助內亂犯行，對國家及人民造成莫大損失，並利用偽造文書等方式妨害司法調查、證詞反覆，看不出悔改之意。

特檢組表示，這次事件比45年前發生的內亂對國格造成更大損害，也讓人民相當失望，是針對南韓民主的恐怖攻擊，「國家和全體國民都是受害者」。

前南韓總統尹錫悅在去年12月3日晚間宣布緊急戒嚴，雖很快在國會投票要求下解除，仍造成政局混亂，尹錫悅也因此被彈劾下台，相關政府及軍方人士都遭到調查。

特檢組今年8月曾向法院申請逮捕韓悳洙，但法院以韓悳洙的罪嫌仍有待法律評價的空間駁回，特檢組最終決定直接起訴韓悳洙。

內亂 尹錫悅 南韓 總理 緊急戒嚴 偽造文書

延伸閱讀

租用華視訓練中心當詐騙據點 調查局破ETmeta元宇宙虛擬幣吸金案

殺害2子女藏屍行李箱逃韓國 紐西蘭母親被判終身監禁

韓17歲高中生痙攣發作遭14家醫院拒收 心臟驟停身亡

徐生明盃／韓國首爾成首支奪冠外隊 龜山3連霸夢碎

相關新聞

俄可能提供幫助？北韓擴建設施估已擁150枚核武 南韓專家警告分析

南韓國防研究院（KIDA）核安全研究室今天表示，北韓正在透過擴建與新建核武設施來提升生產能力，目前北韓預估擁有150枚核...

南韓前總理涉協助內亂…韓悳洙遭求處15年徒刑 法院將在明年1月宣判

南韓前國務總理韓悳洙因涉嫌幫助內亂等罪嫌，今天在一審最後一場庭審中，遭特檢組以協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證等罪嫌...

去南韓要留意！首爾地鐵2大工會預告 「12月12日起全面罷工」

南韓首爾地鐵的第1工會、第3工會將在12月12日起發動全面罷工，有MZ工會之稱的第3工會主張，因首爾市主辦活動而衍伸的人...

總統也遭襲胸騷擾…墨西哥女性抗議性別暴力 平均每天10人喪命

根據官方數據顯示，墨西哥平均每天有10名女性或女孩因性別暴力喪命，數百名女性今天在墨西哥市上街抗議這類犯罪

日本研議放棄「非核三原則」掀國內外安全疑慮 提升南韓跟進可能性

隨著東北亞的安全挑戰日益升溫，日本執政黨自民黨將針對國家安全政策展開討論，其中包含研議是否廢除日本長期奉行的「不擁有、不製造、不引進」非核武三原則。

受害人數超越N號房！南韓「最大網路性犯罪」 33歲主腦終身監禁

南韓一名33歲男子金錄元因性侵、製作及散布性剝削與非法拍攝素材，過去5年間性剝削或性虐261人，當中包括10多名遭其強姦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。