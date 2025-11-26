快訊

總統也遭襲胸騷擾…墨西哥女性抗議性別暴力 平均每天10人喪命

中央社／ 墨西哥市25日綜合外電報導
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）近期啟動全國性的反性騷擾及性侵運動，原因是一段男子對她毛手毛腳的震撼影片，使這個廣泛問題備受矚目。 法新社
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）近期啟動全國性的反性騷擾及性侵運動，原因是一段男子對她毛手毛腳的震撼影片，使這個廣泛問題備受矚目。 法新社

根據官方數據顯示，墨西哥平均每天有10名女性或女孩因性別暴力喪命，數百名女性今天在墨西哥市上街抗議這類犯罪。

法新社報導，墨西哥律師培瑞斯（Alejandra Perez）表示，自從遭前夫施暴、導致一度失能後，她每天都活在恐懼中。

但這名37歲女性仍鼓起勇氣參與抗議，控訴墨西哥性別暴力加害者往往逍遙法外。她高舉一張畫著涉嫌攻擊她男子的海報參與遊行。

她談到女兒的父親時表示：「我3年前對他提出告訴，這個人到現在還逍遙法外。司法體系非常緩慢。不幸的是，許多女性被迫自行調查案件。」

聯合國指出，墨西哥15歲以上的女性，有7成一生中至少曾遭遇過某種形式的攻擊。

墨西哥國會紀錄顯示，2024年有3430名女性死於暴力，其中有829人是因性別而遭殺害的「女性命案」受害者。

墨西哥近年掀起一波女性主義浪潮，浪潮源於高漲的性暴力案件數與加害人逍遙法外現象。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）近期啟動全國性的反性騷擾性侵運動，原因是一段男子對她毛手毛腳的震撼影片，使這個廣泛問題備受矚目。

薛恩鮑姆這位墨西哥首位女性領導人提出計畫，要求全國性侵案件必須判處有期徒刑，並鼓勵女性向警方報案。

總統也遭襲胸騷擾…墨西哥女性抗議性別暴力 平均每天10人喪命

根據官方數據顯示，墨西哥平均每天有10名女性或女孩因性別暴力喪命，數百名女性今天在墨西哥市上街抗議這類犯罪

