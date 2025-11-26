傳性騷訊息給職員 日本福井縣知事宣布有意辭職
日本福井縣知事（相當於縣市首長）杉本達治承認先前向數名縣府職員傳送相當於性騷擾的訊息，並在昨天以「為了減少縣政混亂」等理由，表達有意請辭。
日本放送協會（NHK）與「朝日新聞」報導，福井縣政府設置的外部窗口，今年4月接獲縣府職員通報稱「杉本知事傳給我不適當的性騷訊息」。
縣府因此委託外部律師擔任特別調查委員調查此事，並且以縣府約6000名職員為對象，查明是否出現類似案例。而調查委員目前仍在調查，結果預計於明年1月之後出爐。
杉本昨天臨時召開記者會，承認自己曾向通報者以外的人，發送相當於性騷的訊息，並致歉稱「感到責任極為重大」。
他也說：「（我與職員溝通時），本來就會以詼諧及開玩笑的語調寫下一些東西，但如今來看，我強烈意識到那是性騷擾。」不過，他並未透露先前所傳的訊息內容。
他也表示，自己不適合以知事身分出席12月的縣議會會議，認為有必要盡可能減少縣政混亂，且有意在近期請辭。他與議會方面協調過後，將敲定具體下台時間。
至於之後是否會再度出馬參選知事，杉本僅表示，「目前沒考慮」。
根據日本「公職選舉法」規定，縣議會議長接獲知事辭呈之後，必須通知選舉管理委員會，且在通知隔天開始起算50天內舉行選舉。
「讀賣新聞」報導，杉本目前63歲，曾任福井縣副知事過後，於2019年首度當選福井縣知事。他致力於推動把縣內核電廠使用過的核燃料運到縣外等事務。
此外，他也身兼「北陸新幹線建設促進同盟會」會長，這個組織致力於推動北陸新幹線儘早全線通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言