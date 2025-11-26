傳性騷訊息給職員 日本福井縣知事宣布有意辭職

快訊

中央社／ 東京26日綜合外電報導

日本福井縣知事（相當於縣市首長）杉本達治承認先前向數名縣府職員傳送相當於性騷擾的訊息，並在昨天以「為了減少縣政混亂」等理由，表達有意請辭。

日本放送協會（NHK）與「朝日新聞」報導，福井縣政府設置的外部窗口，今年4月接獲縣府職員通報稱「杉本知事傳給我不適當的性騷訊息」。

縣府因此委託外部律師擔任特別調查委員調查此事，並且以縣府約6000名職員為對象，查明是否出現類似案例。而調查委員目前仍在調查，結果預計於明年1月之後出爐。

杉本昨天臨時召開記者會，承認自己曾向通報者以外的人，發送相當於性騷的訊息，並致歉稱「感到責任極為重大」。

他也說：「（我與職員溝通時），本來就會以詼諧及開玩笑的語調寫下一些東西，但如今來看，我強烈意識到那是性騷擾。」不過，他並未透露先前所傳的訊息內容。

他也表示，自己不適合以知事身分出席12月的縣議會會議，認為有必要盡可能減少縣政混亂，且有意在近期請辭。他與議會方面協調過後，將敲定具體下台時間。

至於之後是否會再度出馬參選知事，杉本僅表示，「目前沒考慮」。

根據日本「公職選舉法」規定，縣議會議長接獲知事辭呈之後，必須通知選舉管理委員會，且在通知隔天開始起算50天內舉行選舉。

「讀賣新聞」報導，杉本目前63歲，曾任福井縣副知事過後，於2019年首度當選福井縣知事。他致力於推動把縣內核電廠使用過的核燃料運到縣外等事務。

此外，他也身兼「北陸新幹線建設促進同盟會」會長，這個組織致力於推動北陸新幹線儘早全線通車。

