AI生成音樂掀爭議 Suno與華納音樂達歷史性協議

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
人工智慧（AI）音樂創作平台Suno與華納音樂達歷史性協議。示意圖／ingimage
華納音樂集團（Warner Music Group）今天表示，已與人工智慧（AI）音樂創作平台Suno達成版權侵權訴訟和解，這將使該新創公司在明年推出授權AI模型。

綜合路透社和法新社報導，Suno競爭對手Udio近期也與華納音樂及環球音樂集團（Universal MusicGroup）就版權爭議達成和解。目前音樂業者正積極開拓藝人和詞曲創作者的新收益來源，同時保障他們創作心血。

在音樂產業快速變革之際，主流唱片公司試圖保護手中龐大的曲庫。在AI產製音樂大量湧現情況下，閱聽眾難以分辨AI內容與人類創作歌曲，引發道德疑慮。

根據協議，Suno將於2026年推出全新授權AI模型，取代現行版本，屆時需有付費帳號才能下載音檔。

Suno在致用戶的公開信中指出，錄音藝人（recording artists）將有權選擇是否授權Suno使用他們的「姓名、肖像、形象、聲音及作品」，用於全新的AI生成音樂。

Suno表示：「對選擇參與的藝人而言，這將成為全新創作體驗，不僅為他們開創新的收入來源，也讓各位有機會以全新方式與他們互動。」

據新聞稿內容，華納音樂執行長金克爾（RobertKyncl）稱這份協議為「劃時代的合作」，能「讓所有人受益」。

「AI若遵守我們的原則，也就是採用授權模型、體現音樂在平台內外的價值，並讓藝人和創作者選擇參與，就可以成為支持藝人的力量。」

音樂大廠提出的訴訟中，曾指控有平台透過提示詞生成模仿查克貝瑞（Chuck Berry）、詹姆斯布朗（James Brown）、麥可布雷（Michael Buble）、阿巴合唱團（ABBA）等藝人版權作品的AI歌曲。

唱片公司去年提告Udio及Suno，指控兩家AI公司為訓練生成音樂的系統，複製了數百首全球當紅音樂人的歌曲，導致AI作品「直接與人類藝術家競爭、使其貶值，甚至最終將其淹沒」。

Udio及Suno先前主張，為訓練系統所使用的版權保護音樂錄音，在美國著作權法下屬於合理使用。他們並認為，這些訴訟意圖打壓獨立競爭者。

音樂 藝人 創作者

