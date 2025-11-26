韓國首爾地鐵2大工會 預告12月12日起全面罷工
韓國首爾地鐵的第1工會、第3工會將在12月12日起發動全面罷工，有MZ工會之稱的第3工會主張，因首爾市主辦活動而衍伸的人事費，應由市政府支付，另外也要求擴大員工招募。
韓聯社報導，被稱為「MZ工會」的首爾地鐵第3工會「正確勞動工會」今天舉行記者會，並主張「若首爾市持續無視合乎常理的職員聲音，將於下個月12日進入全面罷工」。
第3工會委員長宋時英（音譯）表示，像煙火節、無人機表演等首爾市主辦活動，或因路線延伸增加的人事費，應由市府另外支付。宋時英也提到，首爾交通公社今年不足的人力超過1000人，若只招200多人，「無法正常營運，也無法確保最低限度的安全」。
此外，第1工會「首爾交通公社工會」昨天也預告將於12月12日全面罷工，並喊出，「薪資倒退正成為現實」。第2工會也正在討論於12月中旬起進入全面罷工的方案。
報導指出，營運首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社，有第1工會「民主勞總首爾交通公社工會」、第2工會「韓國勞總首爾交通公社統合工會」、第3工會「正確勞動工會」，以今年7月為準，占比分別為57.4%、16.4%、12.6%。
目前3個工會的罷工投票皆已通過，因此已取得合法罷工權，首爾交通公社正在與3個工會進行個別協商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言