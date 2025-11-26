韓國首爾地鐵2大工會 預告12月12日起全面罷工

快訊

中央社／ 首爾26日綜合外電報導

韓國首爾地鐵的第1工會、第3工會將在12月12日起發動全面罷工，有MZ工會之稱的第3工會主張，因首爾市主辦活動而衍伸的人事費，應由市政府支付，另外也要求擴大員工招募。

韓聯社報導，被稱為「MZ工會」的首爾地鐵第3工會「正確勞動工會」今天舉行記者會，並主張「若首爾市持續無視合乎常理的職員聲音，將於下個月12日進入全面罷工」。

第3工會委員長宋時英（音譯）表示，像煙火節、無人機表演等首爾市主辦活動，或因路線延伸增加的人事費，應由市府另外支付。宋時英也提到，首爾交通公社今年不足的人力超過1000人，若只招200多人，「無法正常營運，也無法確保最低限度的安全」。

此外，第1工會「首爾交通公社工會」昨天也預告將於12月12日全面罷工，並喊出，「薪資倒退正成為現實」。第2工會也正在討論於12月中旬起進入全面罷工的方案。

報導指出，營運首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社，有第1工會「民主勞總首爾交通公社工會」、第2工會「韓國勞總首爾交通公社統合工會」、第3工會「正確勞動工會」，以今年7月為準，占比分別為57.4%、16.4%、12.6%。

目前3個工會的罷工投票皆已通過，因此已取得合法罷工權，首爾交通公社正在與3個工會進行個別協商。

首爾 罷工 地鐵

