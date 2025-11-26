川普習近平明年有望面對面會晤4次！美財長：將為雙邊關係帶來穩定

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山空軍基地會談後走出大門。（歐新社）
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山空軍基地會談後走出大門。（歐新社）

美國財政部長貝森特25日接受CNBC專訪時表示，美國總統川普可能出席2026年11月於深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會，與中國大陸國家主席習近平有望在同一年內會面四次。

依據CNBC「Squawk Box」公布逐字稿，主持人奎克（Rebecca Quick）詢問貝森特，美中目前算是一種休戰，但可能帶有一些不安感，「您對目前美中關係的穩定性和安全感如何？」

貝森特表示：「我會說美中有一年的暫停期。令我感到非常欣慰的是兩位領導人之間的關係。當領導人能夠在最高層級進行這樣的通話時，不好的事情就不會發生。這是一種強而有力的關係。川普總統展現領導力，使兩國關係得以緩和。」

他接著指出，美中永遠都是競爭者，這很自然，但兩國也能在必要時合作。他說：「我認為目前雙邊關係處於良好狀態。川普總統將訪問北京，習近平也將訪問美國，並出席在美國佛羅里達州多羅（Doral）舉行的G20峰會。川普總統可能還會出席11月在深圳舉行的亞太經合會峰會。如果一年內有四次會晤，我認為這將為雙邊關係帶來穩定，而穩定對美國人民和全球經濟都有益處。」

習近平此前同一年內最多會見美國總統3次，時間是在2016年，分別是3月的華府核子安全峰會場邊、9月的杭州G20峰會期間、11月的祕魯利馬APEC峰會場邊，當時的美國總統是歐巴馬。

