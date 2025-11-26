快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

宏國教會發起大型祈禱 盼大選理性和平

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
宏都拉斯福音派和天主教教會陸續舉行全國性祈禱集會，並鼓勵所有18個州的公民理性投票。（Photo by Manuel Chinchilla on Unsplash under C.C License）
宏都拉斯福音派和天主教教會陸續舉行全國性祈禱集會，並鼓勵所有18個州的公民理性投票。（Photo by Manuel Chinchilla on Unsplash under C.C License）

宏都拉斯大選將至，當地教會舉辦祈禱集會！宏都拉斯距離大選還有一個星期，該國宗教領袖表示，祈禱集會目標是要確保一場平靜、無暴力的選舉，雖然避免直接參與政黨活動，但仍然致力於倡導以基督價值為基礎的公民責任。

大選將至全國祈禱

基督日報》報導，宏都拉斯距離大選還有一個星期，全國各地的福音派和天主教教會陸續舉行全國性祈禱集會，並公開呼籲民眾要落實和平、透明和廣泛的民主參與。

分析家指出，宗教活動在宏都拉斯的社會結構中發揮著重要作用，尤其該國在歷史上曾多次發生在選舉後的社會動盪。對此，教會領袖強調，雖然他們避免直接參與政黨活動，但仍然致力於倡導以基督價值為基礎的公民責任。

宏都拉斯宗教領袖表示，祈禱集會目標是要確保一場平靜、無暴力的選舉，並鼓勵所有18個州的公民理性投票。對此，當地教會將投票視為「兄弟情誼的體現」，並呼籲宏都拉斯人彼此互為兄弟，不能互相爭鬥、互相殘害。

天主教會呼籲祈禱

Once Noticias》報導，天主教會也為全國大選舉行特別祈禱活動，祈求投票過程展現和平與透明的民主價值。另外，信徒也敦促政治人物要以負責任和堅定的信念執行公務。

對此，和平、合法、透明地舉行選舉是實現國家繁榮的基礎。天主教會強調，國家需要有能力、誠實正直、盡職盡責的領導人，更重要的是，需要敬畏「萬王之王」的上帝。

【更多精采內容，詳見

宏都拉斯 大選

延伸閱讀

門徒訓練重人際關係 AI無法簡化流程

2026大選…沈政男斷言台南、雙北3都首長底定 示警藍白2028要贏恐吃力

公投再次衝破鳥籠 選罷法3公投提案有機會綁2026大選

大陸錫安教會18人遭逮捕 宗教界人士：今年宗教管制更緊縮

相關新聞

川普習近平明年有望面對面會晤4次！美財長：將為雙邊關係帶來穩定

美國財政部長貝森特25日接受CNBC專訪時表示，美國總統川普可能出席2026年11月於深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰...

台幣真的太便宜？《經濟學人》警告的「台灣病」是否有理

《經濟學人》最近的一篇文章〈台灣榮景的潛藏風險〉（The hidden risks in Taiwan’s boom）潑了台灣一盆冷水。《經濟學人》認為，台灣今日令人稱羨的繁榮，很大一部分並非來自產業競爭力本身，而是來自被刻意壓低幣值的新台幣。這種靠著便宜台幣撐起的出口奇蹟是央行獨惠出口商，讓台灣產品在國際市場低價競爭、攻城掠地，讓國家得以賺進大把外匯，但台灣消費者手中的薪水，卻越來越感覺不值錢。

熱線促中加速購買美農產 川普稱習近平同意：會給大家驚喜

美國總統川普25日表示，他與日本首相高市早苗有非常好的通話，川普並指出，他與中國國家主席習近平的通話主要聚焦貿易，川普也...

持槍歹徒闖寄宿學校擄人 奈及利亞24名女學生獲釋

奈及利亞西北部凱比州（Kebbi state）州長的媒體幕僚今天表示，上週遭武裝攻擊者綁架的24名寄宿學校女學生已全數獲...

塔可餅是墨西哥城淹水禍首 廢油害下水道「動脈硬化」

墨西哥城今年因數十年來最嚴重暴雨而大淹水，禍首之一竟是餐廳與街頭美食攤販沒有妥善處理烹調油脂，導致排水系統遭凝固的巨型油塊堵塞。不只墨西哥城，倫敦與紐約也都遭遇油塊塞爆排水管問題。 墨西哥城今年多次因暴雨淹水，洪水蔓延到民宅、道路、人行道、捷運站甚至是機場。官員們稱這是至少40年來最嚴重的雨季。專家表示，導致洪水頻繁發生的因素包括氣候變遷、排水系統老舊、城市快速發展和城市緩慢地層下陷等。不過，至少有一個原因是民眾直接造成：垃圾，特別是油脂，尤其是烹飪廢油。

泰外長談緬甸議題 呼籲釋放翁山蘇姬

泰國外交部長希哈薩昨天晚間與國際媒體見面，並談及緬甸議題，他坦言，儘管緬甸將於12月舉行大選，東協現在仍難以與緬甸當局接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。