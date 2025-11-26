宏國教會發起大型祈禱 盼大選理性和平

宏都拉斯大選將至，當地教會舉辦祈禱集會！宏都拉斯距離大選還有一個星期，該國宗教領袖表示，祈禱集會目標是要確保一場平靜、無暴力的選舉，雖然避免直接參與政黨活動，但仍然致力於倡導以基督價值為基礎的公民責任。

大選將至全國祈禱

《基督日報》報導，宏都拉斯距離大選還有一個星期，全國各地的福音派和天主教教會陸續舉行全國性祈禱集會，並公開呼籲民眾要落實和平、透明和廣泛的民主參與。

分析家指出，宗教活動在宏都拉斯的社會結構中發揮著重要作用，尤其該國在歷史上曾多次發生在選舉後的社會動盪。對此，教會領袖強調，雖然他們避免直接參與政黨活動，但仍然致力於倡導以基督價值為基礎的公民責任。

宏都拉斯宗教領袖表示，祈禱集會目標是要確保一場平靜、無暴力的選舉，並鼓勵所有18個州的公民理性投票。對此，當地教會將投票視為「兄弟情誼的體現」，並呼籲宏都拉斯人彼此互為兄弟，不能互相爭鬥、互相殘害。

天主教會呼籲祈禱

《Once Noticias》報導，天主教會也為全國大選舉行特別祈禱活動，祈求投票過程展現和平與透明的民主價值。另外，信徒也敦促政治人物要以負責任和堅定的信念執行公務。

對此，和平、合法、透明地舉行選舉是實現國家繁榮的基礎。天主教會強調，國家需要有能力、誠實正直、盡職盡責的領導人，更重要的是，需要敬畏「萬王之王」的上帝。

