熱線促中加速購買美農產 川普稱習近平同意：會給大家驚喜
美國總統川普25日表示，他與日本首相高市早苗有非常好的通話，川普並指出，他與中國國家主席習近平的通話主要聚焦貿易，川普也說，他希望中方能夠加速購買美國的農產品。
川普本周與習近平通話，也隨即與高市早苗通話，川普25日在空軍一號上表示，他與高市早苗有非常好的通話，並表示，他與高市早苗的關係很好；川普也稱讚高市早苗非常聰明，也非常強壯，將會是非常好的領導人。
川普接著表示，他也與習近平有非常好的通話；川普說，他與習近平的話題主要聚焦貿易，但也討論到很多事情。
川普表示，他也跟習近平討論到中國購買美國農產品，並表示，習近平也同意這麼做；川普認為說，習近平會帶給大家驚喜，也指出，他告訴習近平，希望中國加速、加大購買美國農產品，而習近平也或多或少同意。
川普說，他與習近平的關係非常好，他喜歡習近平，習近平也喜歡他，並重申他預計4月訪問中國。
