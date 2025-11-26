加薩停火協議第2階段 調解方齊聚開羅會談
埃及官方媒體報導，作為加薩走廊停火協議調解方的埃及、卡達與土耳其代表團今天在開羅會晤，討論協議第2階段的內容，另有美國參與調停。
法新社報導，與埃及情報機構關係密切的開羅新聞（Al-Qahera News）報導，這次會談包括埃及和土耳其的情報首長以及卡達總理。
開羅新聞報導，與會代表討論了與美國合作，「以確保以色列和哈瑪斯（Hamas）之間停火協議第2階段的成功實施」。
埃及、卡達、土耳其和美國既是加薩停火協議的調解方，也是擔保方。該協議在經歷兩年戰火後，於10月10日生效。
他們在開羅舉行會談，是在哈瑪斯高級代表團會見埃及總情報局局長拉夏德（Hassan Rashad）討論第2階段停火協議的兩天後。
該階段涉及哈瑪斯的解除武裝、建立過渡管理機構，以及向加薩走廊（Gaza Strip）部署一支由外國部隊組成的國際穩定部隊。
根據開羅新聞，今天的會議討論了「克服障礙、限制違規行為，以確保停火得以維持」。
以色列和哈瑪斯一再互相指控對方違反停火協議。
根據加薩衛生部，自停火協議生效以來，以色列的砲火已造成超過300名巴勒斯坦人死亡。
