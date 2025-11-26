快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

持槍歹徒闖寄宿學校擄人 奈及利亞24名女學生獲釋

中央社／ 奈及利亞邁杜古利25日
奈及利亞總統提努布（Bola Ahmed Tinubu）。美聯社資料照
奈及利亞總統提努布（Bola Ahmed Tinubu）。美聯社資料照

奈及利亞西北部凱比州（Kebbi state）州長的媒體幕僚今天表示，上週遭武裝攻擊者綁架的24名寄宿學校女學生已全數獲釋。

綜合法新社和路透社報導，持槍歹徒本月17日闖入凱比州一所中學擄走25名女學生，其中一人不久後順利逃脫。當局表示，這起攻擊在瓜拉州（Kwara）和尼日州（Niger State）引發一連串模仿綁架事件。

奈及利亞總統提努布（Bola Ahmed Tinubu）樂見這些女學生獲釋，並呼籲安全部隊加強努力，營救其他仍遭囚禁的受害者。

提努布說：「我很欣慰，24名女孩全都找回來了。現在，我們迫切需要在脆弱地區部署更多兵力，以防綁架事件再次發生。我的政府將提供一切必要協助，來達成此一目標。」

在奈及利亞北部地區，大規模綁架勒索事件時有所聞，武裝團體經常以學校和農村社區為攻擊目標，綁架人質勒索贖金。

2014年，博科聖地（Boko Haram）聖戰士在波諾州（Borno State）奇博克（Chibok）綁架近300名女孩，其中一些女孩遭囚禁數年。

根據非營利機構武裝衝突地點與事件資料庫（ACLED），奈及利亞今年已記錄到42起針對學生的暴力事件，少於2024年的71起。

其中約40%的綁架案涉及勒索贖金。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）發言人阿爾赫坦（Thameen Al-Kheetan）在日內瓦對記者表示：「近來奈及利亞中北部地區大規模綁架事件激增，令我們感到震驚。」他敦促奈及利亞政府採取行動，遏止這些「卑劣攻擊」。

綁架 奈及利亞

延伸閱讀

男星愛上女學生！閃婚11月產女 惹惱爸爸種心結

與2學生交往還墮胎！補教師遭判刑逃亡 酒醉「跌破頭」就醫狼狽被逮

高三學長抓學妹頭髮3樓拖到2樓 還持剪刀剪頭髮家長氣炸提告

AI時代手作無可取代！中壢家商女學生苦練 勇奪全國服裝設計冠軍

相關新聞

川普稱習近平「或多或少同意」擴大採購農產品 東亞情勢「不錯」

美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平通話，隨後致電日本首相高市早苗。川普25日表示，他已敦促習近平加快並擴大農產品...

持槍歹徒闖寄宿學校擄人 奈及利亞24名女學生獲釋

奈及利亞西北部凱比州（Kebbi state）州長的媒體幕僚今天表示，上週遭武裝攻擊者綁架的24名寄宿學校女學生已全數獲...

塔可餅是墨西哥城淹水禍首 廢油害下水道「動脈硬化」

墨西哥城今年因數十年來最嚴重暴雨而大淹水，禍首之一竟是餐廳與街頭美食攤販沒有妥善處理烹調油脂，導致排水系統遭凝固的巨型油塊堵塞。不只墨西哥城，倫敦與紐約也都遭遇油塊塞爆排水管問題。 墨西哥城今年多次因暴雨淹水，洪水蔓延到民宅、道路、人行道、捷運站甚至是機場。官員們稱這是至少40年來最嚴重的雨季。專家表示，導致洪水頻繁發生的因素包括氣候變遷、排水系統老舊、城市快速發展和城市緩慢地層下陷等。不過，至少有一個原因是民眾直接造成：垃圾，特別是油脂，尤其是烹飪廢油。

泰外長談緬甸議題 呼籲釋放翁山蘇姬

泰國外交部長希哈薩昨天晚間與國際媒體見面，並談及緬甸議題，他坦言，儘管緬甸將於12月舉行大選，東協現在仍難以與緬甸當局接...

殺害2子女藏屍行李箱逃韓國 紐西蘭母親被判終身監禁

一名母親在紐西蘭殺害兩名子女，並將遺體塞入行李箱藏在倉庫中，今天被判處終身監禁

波羅的海、台灣海纜遭破壞頻傳 美議員提案因應

近來波羅的海、台灣海峽等地區的海底電纜遭切斷事件增加，美國跨黨派聯邦參議員提出法案，要求強化美政府在相關國際組織的參與，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。