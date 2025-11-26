泰外長談緬甸議題 呼籲釋放翁山蘇姬

泰國外交部長希哈薩昨天晚間與國際媒體見面，並談及緬甸議題，他坦言，儘管緬甸將於12月舉行大選，東協現在仍難以與緬甸當局接觸，他也呼籲應釋放緬甸前領導人翁山蘇姬。

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）受邀赴泰國外國記者俱樂部（FCCT）與國際媒體見面，他主動提及緬甸議題，並指出東協部分國家對緬甸議題出現「疲乏感」。他認為在緬甸議題上，泰國須發揮領導作用，但並非主導角色，而是加強與緬甸及印度、中國、孟加拉等鄰國外交合作，共同處理邊境安全與政治局勢。

自緬甸軍方2021年發動政變奪取政權，監禁民主派領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）並推翻其文人政府以來，緬甸一直處於內戰動盪之中。

緬甸軍政府今年8月宣布，國會選舉將於12月28日舉行，但也在10月坦承，選舉無法在全國各地舉行。許多支持民主的政黨已被取締或拒絕參加選舉。

希哈薩談及緬甸大選時表示，在東協外長會議上，對此也沒有達成任何實質決定。但就他個人而言，他認為不能忽視選舉，也不能全盤接受選舉結果。

希哈薩強調，「選舉不是終點，無法實現永久的和平」，因和平需要更廣泛的對話與和解，「我認為，在目前情況下，尤其是在尚未展開必要的包容性對話下舉行選舉，東協很難與緬甸重新接觸」。

另外，當被問及翁山蘇姬獲釋的可能性有多大時，希哈薩則表示，緬甸政權應考慮釋放翁山蘇姬，「她（翁山蘇姬）被關的時間太長了，且年事已高，我們無法得知她的身體或健康狀況」。

緬甸前領導人翁山蘇姬遭拘押期間，心臟問題惡化，急需醫療救治。她的兒子阿里斯（Kim Aris）9月曾表達，應立即將翁山蘇姬從「殘酷且危及生命」的囚禁中釋放。

他當時在倫敦透過電話向路透社表示，若沒有適當的醫療檢查，根本不可能知道母親的心臟狀況如何，「我非常擔心，根本無法確認她是否還活著」。